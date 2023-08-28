《午市前瞻》政策有利止血惟需經濟數據支持 港交所料第四季改善

恒生指數半日報18260，升304點或1.7%，主板成交超過633億元。恒生中國企業指數報6303，升127點或2.1%。恒生科技指數報4169，升110點或2.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、港交所(00388)及美團(03690)；騰訊收報326.6元，升6.6元或2.1%，成交37.19億元；港交所收報300.2元，升12.6元或4.4%，成交21.09億元；美團收報135.7元，升3.5元或2.6%，成交20.46億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報73.5元，升8.4元或12.9%，成交15.68億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車。



恒指兩大升幅股份依次為碧桂園(02007)及聯想集團(00992)；碧桂園收報0.88元，升0.07元或8.6%，成交5.23億元，盤中高見0.96元，最低見0.84元；聯想集團收報8.41元，升0.37元或4.6%，成交1.67億元。恒指兩大跌幅股份依次為新奧能源(02688)及新世界(00017)；新奧能源收報63.45元，跌2.25元或3.4%，成交3.14億元，盤中低見63.25元，最高見67元；新世界收報15.98元，跌0.34元或2.1%，成交1.01億元。

(港交所網頁截圖)

黃偉康：恒指守18200反映市場對政策有信心

內地推出重磅救市組合拳，中國財政部、稅務總局公告自今日起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊IPO節奏，及將融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。早前政治局會議後公布的「活躍資本市場」如期兌現，刺激上證綜合指數及深證成份指數暴力高開逾5%，恒指亦猛力高開562點，報18519。



但市場突發轉好吸引大批獲利盤出籠，AH股市場開市後升幅大為收窄。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中央今次的救市組合拳當中，證券交易印花稅減半固然重要，但更重要是其他手段，多方面限制內地股市股份供應量，為股市提供更大刺激，相關措施有利限制外資持續流出。他提到市場憧憬今次出手振興股市後，之後或有人行出手，有可能推出針對內銀或內房的刺激措施，宜多加留意內地政策走向。



至於於港股走勢方面，黃偉康指恒指守住18200最為關鍵，因該水平為恒指5月及7月的回落支持位，短線如能企穩，證明市場對中央政策仍有一定信心。但他亦提到恒指100天線約19300阻力強大，現時即使中央推出政策亦只能暫時止血，股市能否進一步回升必定要經濟數據有實質改善情況。

政治局會議早已公布 港府反應偏慢



救市組合拳恢復市場信心，在中央公布後，行政長官李家超接受傳媒訪問時宣布，將成立由財政司司長陳茂波領導的小組，研究如何增加股票市場流動性，本星期會宣布小組細節，盡快展開工作，期望在施政報告發表前，可以提供意見讓他參考。多重消息刺激下，港交所(00388)今早開市飆升超過7%。



黃偉康直言，中央政治局會議早於上月舉行，亦早已提及要「活躍資本市場」，但港府在中央正式公布證券交易印花稅減半等措施後才成立「研究增加股票市場流動性」小組，或有點反應過慢。他又提到，港股流動性一直都高，相反，內地今次措施更偏向降低股票流動性以改變供需關係。



他指，內地一直有一批高新科技公司難在A股上市，港府應考慮吸引這部分公司來港上市以增強IPO量。他認為，如果一切運行暢順，港股第四季IPO量有望提升，將對港交所有利，現時約於300元水平可以考吸納，當然最好恒指亦要守穩18200，屆時將更為有利入手港交所。

小米汽車競爭力低 料績後回至11元

小米(01810)將於明日公布中期間業績，而近期市傳小米造車已進入白熱化階段，黃偉康指現時比較擔心小米於印度的經營情況，因當地對內地手機需求量已逐步減退，較為不利今期業績。至於造車方面，即使近期多有消息，但現時多間新能源車企已重整強化，例如小鵬(09868)亦已吸引大眾入股，小米現時入局實屬過遲。



他分析指，內地汽車板塊一向強勁，中長線亦是多個行業之中最有望不受經濟周期影響的一行，多間車企表現良好，基礎穩定下小米難以搶佔太多市場份額。黃偉康又提到，今日小米高開後大幅回落，反映3月以來的12.6元阻力仍然巨大，公布業績後或有可能令股價回吐，不建議現時入手，料將回落至11.1至11.3元才有較大支持。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載