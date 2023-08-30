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以太幣期貨ETF傳聞即將登台，牛市行情即將來臨！

30/08/2023

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之前一直同大家講，比特幣期貨ETF將會係整個牛市嘅轉捩點，當然比特幣現貨ETF嘅出台絕對需要一定嘅時間去鋪排同炒作，所以喺2023年我哋見到比特幣現貨ETF嘅機會係比較低。2023年尾部未係一個成熟嘅時機去推行這個活動，之前一直都有同大家講過，2023年會繼續係熊市尾段，牛市將會喺2024年4月份正式啟動。

 

喺呢段時間有一個對加密貨幣市場利好嘅消息，就係以太幣嘅期貨ETF據聞即將通過。如果以太幣期貨ETF即將通行嘅話，絕對係對日後比特幣現貨ETF嘅一支強心針。比特幣期貨ETF喺上個牛市成功通過，帶動整個市場由兩萬多美金升到四萬多美金，可見ETF喺加密貨幣市場嘅威力。而家處於熊市當中，若然能夠通過以太幣期貨ETF，先作一輪新嘅升勢，到真正比特幣現貨ETF通過嘅時候，幣價就不敢想像！

 

我哋一齊去猜測一下，如果以太幣期貨ETF喺呢一兩個月內通行嘅話，比特幣價錢有機會今年去到大約三萬尾四萬頭嘅位置，呢個就係以太幣期貨ETF嘅威力。

 

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KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

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