【大行炒D乜】中石化、神華、青啤、越地績後點部署？一表睇晒
28/08/2023
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《Ａ股焦點》擬斥至少８億回購Ａ股，中石化Ａ升逾２％
中國石化（００３８６）中期純利跌２０％，派息１４﹒５分
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/08/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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