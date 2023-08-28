《神州經脈》監管救市A股升1%，恒大復牌瀉八成，入境無需核酸

中國監管四箭齊發救A股，證券交易印花稅今日起減半徵收，按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收，市場估算印花稅減半全年讓利投資者超過1000億元（人民幣．下同）。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為、階段性收緊IPO節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，以及放寬A股房企再融資限制等。

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監管馬力全開刺激資本市場，滬綜指暴力高開5.06%報3219.04點，連破三千一、三千二兩大心理關口，惟市場亢奮氣氛似「稍縱即逝」，滬綜指升幅快速收窄，全日僅收升1%，報3098.64點，三千一亦不保，如果從本日最高點計，則滬綜指累計下跌了3.74%。深市亦「見好就收，深成指高開5.77%，全日僅升1.01%，創業板指高開6.96%，全日升幅收窄至0.96%。交投熾熱，全日成交11266億元，自8月4日以來首次突破萬億關，且是5月9日以來成交新高。外資不領情，利好當前亦不回頭，全日通過滬股通、深股通淨流出82.47億元，是本月第16個交易日錄得資金流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2940，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子。全日在7.2681至7.2975之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1856，較上個交易日升27點子，四連升。

今日新聞精選

1. 外交部發言人汪文斌宣布，8月30日（周三）起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。另外，汪文斌稱，鑒於當前中日關係狀況，經雙方商定，推遲日本公明黨代表團訪華。日本啟動核污染水排海後，中國內地反日情緒升溫，日本在華機構、日本當地企業接連受到滋擾。日本駐北京大使館呼籲中國保證在華日本居民的安全。日本外務事務次官岡野正敬召見中國駐日大使吳江浩提出抗議，稱極其遺憾。

2. 27日晚，美國商務部部長雷蒙多乘機抵達北京。中國商務部部長王文濤與雷蒙多會面時表示，中美經貿關係不僅關係到兩國，還關係到全球，願與美國共同為促進兩國貿易和創造良好環境而努力。雷蒙多稱，美中穩定的經貿關係非常重要。她在出發前表示，此行是要促進健康的競爭，一個在公平環境中遵守規則的競爭，她希望找到可採取行動的具體步驟，推動美中商業關係向前發展。

3. 鴻海集團創辦人郭台銘於今天上午宣布以總統參選人的身分，投入2024台灣總統大選，全面展開連署以取得參選資格。他又稱，代表主流民意整合藍白兩黨（即國民黨及民眾黨），只有推進在野勢力整合才可勝出選舉。不過香港《大公報》今日有報道引述北京消息人士認為，如果郭台銘執意「獨立參選」，造成保送「台獨」分子上台的後果，「大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應」。

4. 《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2023年6月，中國網民規模達10.79億人，較2022年12月增長1109萬人，互聯網普及率達76.4%。網約車、在線旅行預訂、網絡文學實現較快增長，增長率分別為8.0%、7.3%和7.3%，成為用戶規模增長最快的三類應用。

5. 滴滴出行與小鵬汽車(09868)共同宣布，雙方將達成戰略合作。小鵬汽車將以58.35億港元收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目相關資產和研發能力，小鵬將基於此打造一款A級智能電動汽車，項目代號「MONA」，為全新品牌的首款產品，預計2024年由小鵬汽車量產推出市場。

6. 在內地發布首套房貸款「認房不認貸」政策之後，市場期待一線城市出台更多樓市支持政策。不過，據報道上海不太可能採取激進舉措來提振樓市，因上海市政府擔心過多的資金將流入房地產市場，只可能降低房屋交易的購置稅和增值稅。

7. 中國恒大(03333)中期虧損330.12億元，集團由去年3月21日停牌後，今早復牌即急插，收報0.35港元，大跌78.8%。另外，中國恒大今日宣布延期召開債權人協議安排會議至9月26日舉行，而景程協議安排會議和天基協議安排會議延至9月25日舉行。恒大指，這是考慮到公司及訊息代理人接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提出的多項問詢，及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述美國法典第15章下的重組承認程序，公司因此決定延長供恒大協議安排債權人考慮、理解和評估恒大協議安排條款的期限，並給予恒大協議安排債權人更多時間考慮集團近期發展，以及其對恒大協議安排債權人的影響。

8. 茅台集團與華為公司27日簽署深化戰略合作協議，雙方將在深化「智慧茅台」工程領域，探索白酒行業工業互聯網創新應用、現代化管理建設等方面務實合作。此外，茅台集團黨委書記、董事長丁雄軍率隊到制酒車間調研，茅台集團黨委副書記、總經理王莉等陪同。這是王莉首次以總經理身份出現在公眾視線中，此前她是茅台集團的副總經理兼總工程師。

撰文：經濟通中國組

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