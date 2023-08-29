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黃瑋傑：港股僅屬技術性反彈，達首級目標18638點後才有力上試萬九關

29/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（28日）受內地股票印花稅減半帶動，日內最多升逾600點。惟大市未能維持強勁升幅，收市升幅縮至僅得175點，成交亦「掹車邊」達千億門欖，險守十天線水平。港股上日表現，已充分反映出內地減印花稅的利好作用有限？在互聯互通機制下，因應香港與內地交易成本差異，或拖累北水買賣港股意欲？內地券商股上日跟隨大市走勢先高後低，為何有政策支持都難利好股價？市場信心仍為關鍵？內地股市重演先高後急跌風險有多大？HIBOR全線下跌，對供樓客而言為天大福音，但對本地地產股而言屬前景絆腳石？新世界(00017)上日位居表現最差藍籌三甲，現時股價見底沒有？新能源車龍頭比亞迪(01211)中期按年多賺逾2倍至109.5億元人民幣，收入亦有逾72％增長。料市場對中期業績反應較小？符合盈喜預期的比亞迪，暫未能為市場帶來驚喜？內地經濟復甦未如理想，難料民眾消費力有否增加；比亞迪下半年要維持如此強勁增長難度大嗎？

 

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