《午市前瞻》恒指9月可望突破19000 網易技術走勢強可吼

雖然昨天恒指呈高開低走格局，但最終守穩在10天線(約18054)以上收市，今早恒指以130點裂口高開或升0.7%，報18261，其後升幅擴持續擴大，並曾高見18539。

恒生指數半日報18496，升365點或2%，主板成交近509億元。恒生中國企業指數報6387，升141點或2.3%。恒生科技指數報4235，升107點或2.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及阿里(09988)；騰訊收報330.6元，升5.4元或1.7%，成交26.16億元；比亞迪收報237.6元，升12.4元或5.5%，成交16.47億元；阿里收報91.05元，升2.15元或2.4%，成交13.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報138.3元，升3.6元或2.7%，成交13.19億元。

(網易遊戲網頁截圖)



昨天內地採取多項支持經濟措施。中國財政部、稅務總局宣布自昨天(28日)起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。此外，中證監推出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊IPO節奏，及將融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。



伍禮賢：恒指萬八再成強支持



光大財富證券策略師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時表示，恒指昨天衝高後回落，但仍守穩18000點，反映該位為短期強力支持。今年以來，恒指除曾在8月下旬失守該位外，其餘時間均在18000以上波動，預料恒指在9月將可升至19000以上。至於內地下調印花稅，他認為目前香港跟隨下調的可能性暫時不大，反而待市況穩定後再推會更佳。



近期市況反覆，伍禮賢認為現時入市以科技股為首選，當中較值博的有騰訊(00700)、美團(03690)及網易(09999)。他指出，騰訊業績較穩定，雖然遊戲業務增長放緩，但海外遊戲增長快速，而廣告業務亦開始復甦，下半年有望平穩增長。建議在325元買入，目標為前雙頂高位360元，跌穿305元則止蝕。



美團業績反映營銷效益



至於主打外賣業務的美團，今年第二季度，分部收入同比增長39.2%至512億人民幣，經營溢利同比增長34.8%至111億人民幣，經營利潤率為21.8%，與2022年同期的22.5%相若。即時配送交易筆數同比增長31.6%。



此外，美團指出，第二季度，隨著消費持續復甦，餐飲外賣業務迎來強勁增長。集團通過加強供應及優化補貼策略來滿足消費者日益多樣化的需求，尤其是在高客單價及高品質帶。此外，低價格帶的供給和需求亦強勁復甦。



伍禮賢表示，美團上半年業績增長勝預期，反映其營銷效益，新業務仍然虧損，主要仍然依賴核心本地商業業務。他認為，美團仍將受惠於內地平穩的大環境，建議在135元買入，並以250天線(現約147元)為獲利目標，跌穿125元則止蝕。



網易利潤增長有驚喜



另外，他亦看好網易。雖然網易截至2023年6月30日止第二季純利82.43億元人民幣，按年升55.8%；每股基本盈利2.56元人民幣；經調整淨利潤90.17億人民幣，升66.7%，經調整每股基本盈利2.8元人民幣；派息0.105美元。然而，市場對業績解讀為「令人失望」，但伍禮賢指出，這只因市場期望太大，當然，次季收入增長未及預期，但利潤增長有驚喜，而且次季有較多新遊戲推出，刺激玩家意欲。技術上，網易自去年11月以來維持上升形態，走勢較騰訊及美團強，他建議在160元買入，目標176元，跌穿145元則止蝕。

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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