《神州經脈》存量房貸利率調整在即，A股兩連升，英外相明訪華

滬深股市昨日（28日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過山車行情後，今早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概念等概念集體飆升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日升超過1%，升幅維持到全日收市，不過外資午後再急沽貨走人，為大市留下後患。全日滬綜指收報3135.89點，收復三千一，升1.2%兩連升，深成指漲2.17%，創業板指飆2.82%。

北京舉行「2023潮朝陽服貿消費周」系列走訪活動，其中介紹，亮馬河18公里濱水慢行系統已全線貫通，沿途可盡覽「1河2湖24橋18景」。（駐京記者黃燕明攝）

兩市全日成交10371億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億，按日減7.9%。外資早段維持淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出6.8億元，連續第三日日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2925，較上個交易日4時30分收盤價小升15點子，止兩連跌，全日在7.2788至7.2925之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1851，較上個交易日升5點子，五連升，創8月15日以來兩周新高，上個交易日報7.1856。

今日新聞精選

1. 在十四屆全國人大常委會第五次會議的第一次全體會議上，財政部部長劉昆作今年以來預算執行情況報告，提出下一步要加力提效實施好積極的財政政策，支持做強做優實體經濟，切實保障和改善民生，防範化解地方政府債務風險，進一步嚴肅財經紀律等。此外，十四屆全國人大常委會第五次會議審議《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》，明確下一步財政五大重點工作之一，是防範化解地方政府債務風險，主要舉措包括制定實施一攬子化債方案；中央財政積極支持地方妥善化解存量隱性債務；加強跨部門聯合監管，堅決查處新增隱性債務行為，終身問責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。

2. 住建部、人行、金監總局聯合日前印發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策，不過，一線城市包括北京、上海及深圳均表示暫未執行。另網上流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，指交通銀行擬於8月30日召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議。而建設銀行、中信銀行、招行高管近期均談到存量房貸利率有下行調整壓力，但難以「一刀切」。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之認為，存量房貸利率下調很快能夠落地。

3. 中國商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多會談兩個多小時，就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通後，宣布在中美兩國商務部之間建立新溝通渠道。雙方成立了一個由中美副部長級和司局級政府官員組成、並有企業代表參加的工作組，工作組將每年舉行兩次副部級會議；兩位部長同意經常溝通並每年至少會見一次。雙方並啟動出口管制信息交流機制，將就出口管制信息進行交流。另據《路透》引述消息人士稱，美國國務院或將任命資深外交官藍墨客（Mark Lambert）擔任負責中國和台灣地區事務的副助理國務卿，以填補華自強（Rick Waters）6月離任留下的空缺，惟未知藍墨客會否如華自強一樣一併擔任中國事務協調辦公室負責人。

4. 財政部公布數據顯示，1-7月，國有企業營業總收入477160.7億元，同比增長4.3%；1-7月，國有企業利潤總額27332.5億元，同比增長3.9%。另外，7月全國發行新增債券2353億元、再融資債券3838億元，合計全國發行地方政府債券6191億元。1-7月，全國發行新增債券29706億元、再融資債券20166億元，合計全國發行地方政府債券49872億元。1-7月，地方政府債券到期償還本金20291億元，7月當月到期償還本金3956億元。1-7月，地方政府債券支付利息7109億元，7月當月地方政府債券支付利息1174億元。此外，2023年全國地方政府債務限額為421674.3億元，截至7月末，全國地方政府債務餘額380234億元。

5. 瑞銀全球財富管理表示，中國股票仍然是其在亞洲最青睞的配置，認為中國的一攬子應對措施初具規模，與其基本情境正在接近。如未來幾周繼續公布政策措施，決策者重新獲得公信力，市場話題可能會從「太少、太晚」的立場變得更有信心。瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤今日在瑞銀媒體分享會上表示，政府要出台政策避免房地產市場超調，盡快維持房地產穩定，因為地方政府依賴於土地收入，房地產超調將影響到地方政府債務問題。

6. 中國外交部發言人汪文斌宣布，英國外交發展大臣克萊弗利將於8月30日（明日）對中國進行正式訪問。克萊弗利將是自新冠疫情以來訪問中國的最高級別英國官員。另據《路透》引述國際貨幣基金組織（IMF）發言人表示，IMF總裁格奧爾基耶娃將於8月30日至9月3日訪問中國，與中國高層領導團隊進行雙邊會談，之後奧爾基耶娃還會訪問印尼和印度，出席在印尼雅加達舉行的東南亞國家聯盟領導人峰會及在印度新德里舉行的20國集團峰會。

7. 工信部部長金壯龍昨再主持召開製造業企業座談會，是繼7月6日後工信部第二次舉行製造業企業座談會，廣汽集團、寧德時代、天合光能、北京海博思創、大連融科儲能、中國生物 、三一集團、南京埃斯頓、吉利控股、巨化集團、中信泰富特鋼、徐工漢雲等12家企業負責人參與。金壯龍表示，工信部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問題、提出的建議分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策儲備，求真務實、加快推動解決，讓企業在投資興業、創造市場的過程中更有底氣、更有安全感。

8. 福布斯中國日前發布「2023福布斯中國．最佳僱主」年度評選結果，共有十家公司上榜，分別為：海爾集團、聯想集團、螞蟻集團、蒙牛乳業、強生中國、商湯科技、施耐德電氣、星巴克中國、中國生物制藥、中金公司。此次有近500家企業參與評選，其中約20%的報名企業來自工業製造行業；約10萬人次參與了本次評選調研。

撰文：經濟通中國組

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