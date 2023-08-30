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碧桂園（2007）向建滔化工（0148）配股抵償債務

30/08/2023

　　碧桂園（02007）公布向建滔化工（00148）旗下永恒信貸配股3.5億股，佔擴大股本1.25%，每股77仙折讓15.4%，抵債2.7億元。交易後，該公司仍欠建滔約16億元。

 

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