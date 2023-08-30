FUJIFILM BI HK三大驅動技術 助企業數碼轉型 應對時代轉變

數碼轉型已成為當今企業可持續發展的重要方向。然而，如何有效將不同的工作流程與系統整合，並且加強與客戶、持分者的有效溝通，才是關鍵在所。與此同時，企業要在這個數碼世代中站穩陣腳，絕不能忽視網絡安全。富士膠片商業創新香港（FUJIFILM Business Innovation Hong Kong，下稱 FUJIFILM BI HK）深明企業所面對的挑戰，率先提倡「智・型辦公」（Smart Workstyle）概念，協助客戶應對世代轉變，加速業務成功。



環球營商生態近年來面臨各種翻天覆地的改變，例如混合工作模式、移民潮以及人才短缺等，促使企業加快數碼轉型。有見及此，FUJIFILM BI HK鼓勵香港企業建立「智・型辦公」，由「超自動化」（Hyperautomation）、「全面體驗」（Total Experience）及「網絡安全網格」（Cybersecurity Mesh）三大技術驅動，協助客戶增加業務韌性。



串連及超自動化各工序 業務持續運作



辦公室流程自動化早非新事，不過要將不同的單一工序融合為一個生態系統，使業務持續運作，才是至關重要。FUJIFILM BI HK顧問服務總經理陳富昇（Norris）稱，目前坊間有各式各樣的科技工具，只針對簡單且重複的工序，無法兼顧整個業務流程以至市場的變化，員工仍然需要進一步分析及決策。



Norris以一家中型金融業客戶公司為例，分享客戶即使面對人手荒及嚴格的法律監管，仍然成功借助FUJIFILM BI HK的「超自動化」技術，將每個貸款的審批時間大幅節省50%。對於競爭激烈的貸款市場而言，審批時間是致勝關鍵。「我們先利用智能擷取技術（Intelligent Capture）從不同來源收集相關資料，例如銀行結單上的每筆交易記錄、手寫表格上的稅款等；然後透過機器人流程自動化（RPA），自動利用擷取到的資料進行『認識你的客戶』（KYC）的程序，例如媒體搜索、反洗錢檢查及犯罪背景調查，再把結果傳送至合規（Compliance）團隊審批，整體的風險管理及合規工作均有顯著的成效。同時，客戶可調配人手至更具價值和意義的崗位，員工的工作滿足感隨之提升。」





FUJIFILM BI HK顧問服務總經理陳富昇（Norris）早前與一眾企業領袖分享，如何善用數碼科技協助企業增值，把握業務發展機遇。



創造通訊管理平台 加強客戶體驗



除了提升員工體驗以外，「智・型辦公」中的「全面體驗」技術亦致力改善企業不同持分者的體驗和忠誠度。透過協助企業中央處理客戶通訊事宜，提供更完善和現代化的客戶服務體驗。



Norris舉例說：「FUJIFILM BI HK在塑造客戶通訊管理（CCM）方案擁有超過十年的經驗，當中60%客戶為跨國保險公司。他們要經常寄出紙本文件或發送電子推廣資料予客戶，但保險客戶的年齡層廣泛且背景不一，難以使用相同的宣傳資料或作精準配對。因此，我們會協助企業進行客戶分析，包括性別、年齡、職業、收入、習慣等，從而制定自動化及個人化的全渠道（Omni-channel）營銷模式，以紙本、互聯網、社交媒體或手機短訊等媒介與客戶溝通，務求每個客戶都得到合適的服務體驗。」



FUJIFILM BI HK早前以「後疫情時代的設計與品牌趨勢」為主題進行交流活動，與行業專家一同探討品牌在後疫情時代的營銷新思維。



自設營運中心 網絡保安支援充足



隨著數碼轉型的步伐加快，企業可透過網絡與員工、客戶溝通，並將工作移至線上處理，不過網絡危機亦相應增加。Norris指出，人工智能（A.I.）和機器學習（M.L.）等技術日趨先進，近年常被不當利用，以致網絡攻擊大量增加及更為複雜。因此，「網絡安全網格」成為「智・型辦公」的驅動技術之一。「我們的網絡安全管理服務運用A.I.技術，分析全球威脅情報，實時監察企業內部流量異常的情況，並即時傳送到我們自設的服務營運中心，由專業知識團隊立刻為客戶跟進。」



為了讓企業客戶親身體驗、了解相關安全技術，FUJIFILM BI HK更設立「網絡安全體驗所」，模擬當有網絡攻擊出現，平台偵測後如何截擊。





透過「網絡安全體驗所」，客戶可體驗模擬的網絡攻擊，從概覽視圖中即時了解A.I.驅動的網絡安全管理服務如何自動防禦威脅。



企業透過引入「智・型辦公」，不僅提升營運效率，Norris認為亦有助企業不斷創新、進步，以達致可持續發展。「『超自動化』技術可整合並處理繁瑣複雜的工作流程，提升生產力及使業務持續運作；而『全面體驗』技術可統一各溝通渠道和數據，加強客戶滿意和忠誠度，長遠有助保持企業的競爭優勢；網絡安全則是今後發展數碼經濟的重要基礎，若企業未能降低網絡安全風險，便會造成財務及聲譽損失，惹來管治風險。未來我們會繼續深化這三項驅動技術的發展，協助企業應對不同的市場挑戰。」



資料由客戶提供





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