  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】比亞迪系績後點部署？電子更值博？一表睇晒大行最新評價

30/08/2023

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.550

異動股

01919

中遠海控

8.000

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 01919 中遠海控
  • 8.000
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.000
股份推介
  • 01503 招商局商業房託
  • 1.460
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 8.070
  • 目標︰$9.44
  • 00547 數字王國
  • 0.229
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 0.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.500
  • 00700 騰訊控股
  • 326.200
  • 00388 香港交易所
  • 302.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 00001 長和
  • 42.750
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 32.950
  • 目標︰$38.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.400
  • 目標︰$13.40
  • 03788 中國罕王
  • 0.700
  • 目標︰$0.93
熱炒概念股
即時重點新聞

31/08/2023 07:50  《國金頭條》數據顯示經濟增長減速，通脹壓力放緩美股連漲四日

31/08/2023 07:53  碧桂園(02007)中期盈轉虧489億人幣，不派息

31/08/2023 08:26  【國際要聞】半島核對峙升級，朝軍發動戰術核打擊演習反制美韓

31/08/2023 07:53  《國企紅籌》華電國際(01071)中期盈利升81%，不派息

31/08/2023 07:53  佳兆業(01638)中期虧損降至70億人幣，不派息

31/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買港交所沽美團

31/08/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】里昂狠削贛鋒目標４１％，中銀至少有四成潛在升幅

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

31/08/2023 09:58  《財資快訊》美電升報７﹒８４６８，隔夜拆息較上日飆至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】里昂狠削贛鋒目標41%，中銀至少有四成潛在升幅
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股仍未完全消化好利因素，料短線仍有支持，惟市況下月或有變
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績勝預期大行齊唱好，股價衝高後回順，應如何部署？
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

你們是議員，不是演員 1
人氣文章

鬆一鬆．通通

【TBC】TBC (12)
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「麒麟9000S」尋新生，中美科技競爭揭新章 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都金閣寺散策指南：走進金碧輝煌的世界文化遺產，古都美景盡收眼底
人氣文章

Art & Living

Depp v. Heard：世紀官司紀錄片上架！回顧「床上大便」事件、Kate Moss罕有現身作供！為何Johnny Depp永不正眼看Amber Heard？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

大阪米芝蓮二星名廚以Barbie髮色再登場！創意Omakase歎杜拜生蠔、俄羅斯馬糞海膽、印尼黃油蟹壽司、瀨尿蝦櫛瓜花天婦羅，誰說只有日本海產才好吃？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
搶鹽潮｜拆解食鹽7大FAQ︰邊種有食用期限？鹽粒受潮結塊1招解決！核污水影響海鹽食用安全？
人氣文章
情侶分手15分鐘神預測？有齊這些相處表徵分手危機Up！如何令關係持久恩愛？必識愛情三角理論！有成功人生戀愛才會贏？
人氣文章
丈夫的另類嗜好：偷拍和儲模型的最大分別，是將人變成了「物體」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/08/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告31/08/2023
【大行炒D乜】里昂狠削贛鋒目標41%，中銀至少有四成潛在升幅
人氣文章國際動態31/08/2023
雷蒙多持樂觀態度結束訪華，重申美國不欲與中國脫勾
人氣文章國際動態31/08/2023
半島核對峙升級，朝軍發動戰術核打擊演習反制美韓
人氣文章開市Good Morning31/08/2023
林家亨：港股仍未完全消化好利因素，料短線仍有支持，惟市況下月或有變
人氣文章財經熱話30/08/2023
小米業績勝預期大行齊唱好，股價衝高後回順，應如何部署？
人氣文章財經熱話30/08/2023
【收市短打】港股欠缺方向，後市取決於兩大要素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金