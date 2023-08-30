  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「麒麟9000S」尋新生，中美科技競爭揭新章

30/08/2023

　　對華科技戰前鋒之一、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）到訪北京之際，2019年起連遭華府多輪制裁的華為，周二（29日）出其不意上架最新旗艦級手機Mate60 Pro，驟然回歸的「麒麟9000S」國產晶片被指是精準「秀肌肉」，恐預示中美以半導體為前沿的高科技領域競爭，進入新一章。

 


突襲式開售新機Mate 60 Pro

 


　　還記得2011年1月，時任美國國防部長蓋茨（Robert Gates）訪華，獲時任國家主席胡錦濤親口證實，中國已首次試飛隱形戰機「殲20」嗎？去年10月親自操刀對華先進半導體製造設備出口限制的雷蒙多，或同樣沒想到，自2019年5月起遭至少四輪圍堵封殺的華為，不單自研晶片王者歸來，更據報實現7納米製程量產。

 

華為周二（29日）出其不意上架最新旗艦級手機Mate60 Pro。


　　不同於蘋果周二預告將於9月12日發布iPhone15系列，手機出貨量從2019年巔峰時期的逾2.4億部，暴挫至去年3000萬部邊緣的華為，跳過傳統的「預告-發布-開售」模式，同日突然在官方商城開售Mate 60 Pro。


　　上載的宣傳片主題為「致敬奔騰不息的力量」，冥冥中回應2020年5月遭美國第三輪制裁（禁止使用美國技術的晶片製造商向華為及其114家附屬公司未經許可供貨）後，「除了勝利，我們已經無路可走」的誓言，而主打色「雅山青」則呼應宣傳片中的雅魯藏布江「面對急彎，奔湧向前」意境。
　　


自力更生突破晶片全產業鏈
　　 　

 
　　今次Mate 60 Pro的最大看點，除了看齊iPhone14的衛星通話功能、Harmony OS4操作系統、接入盤古人工智慧大模型外，最矚目的當屬其搭載的支持5G的「麒麟9000S」國產晶片。

 

主打色「雅山青」呼應華為宣傳片中的雅魯藏布江「面對急彎，奔湧向前」意境。


　　眾所周知，被任正非稱為華為生存「備胎」的晶片設計公司海思，曾位列全球半導體供應商Top10，但華府先是2020年5月切斷台積電、三星為其代工的「曲線救國」後路，接著去年10月再對先進半導體製造設備實施新出口限制，隨後日本、荷蘭相繼宣布分別自7月、9月起限制生產設備/原料、DUV光刻機（之前已限制最尖端的EUV）對中國出口。


　　換言之，美國從晶片設計、材料、製程全方位圍堵華為，卻無阻「麒麟9000S」晶片歸來，或意味華為已經自力更生突破半導體全產業鏈，從通訊設備巨頭到智能手機王者，續進化至半導體新星。



代工方惹猜測，華府難罷休



　　現時的一大懸念是，在美國嚴防死守中國突破14納米及以下先進製程的背景下，「麒麟9000S」是如何實現傳聞中的7納米量產？鑒於蘋果最新M3晶片在台積電3納米製程的良率據報僅55%，如何評估「麒麟9000S」代工的良率，從未來Mate60 Pro的銷量或可窺端倪。

 

2020年5月，遭美國致命一擊制裁的華為，誓言「除了勝利，我們已經無路可走」。


　　無論如何，華為再次出發，借「麒麟9000S」晶片尋找新生，勢將成為豪擲527億美元扶持本土半導體研究生產的拜登政府的眼中釘，恐預示中美高科技領域競爭即將進入更激烈的新一章。

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.550

異動股

01919

中遠海控

8.010

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 01919 中遠海控
  • 8.010
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.050
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.000
股份推介
  • 01503 招商局商業房託
  • 1.460
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 8.070
  • 目標︰$9.44
  • 00547 數字王國
  • 0.229
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 0.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.600
  • 00700 騰訊控股
  • 326.800
  • 00388 香港交易所
  • 302.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 00001 長和
  • 42.650
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 32.950
  • 目標︰$38.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.400
  • 目標︰$13.40
  • 03788 中國罕王
  • 0.700
  • 目標︰$0.93
熱炒概念股
即時重點新聞

31/08/2023 07:50  《國金頭條》數據顯示經濟增長減速，通脹壓力放緩美股連漲四日

31/08/2023 07:53  碧桂園(02007)中期盈轉虧489億人幣，不派息

31/08/2023 08:26  【國際要聞】半島核對峙升級，朝軍發動戰術核打擊演習反制美韓

31/08/2023 07:53  《國企紅籌》華電國際(01071)中期盈利升81%，不派息

31/08/2023 07:53  佳兆業(01638)中期虧損降至70億人幣，不派息

31/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買港交所沽美團

31/08/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】里昂狠削贛鋒目標４１％，中銀至少有四成潛在升幅

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

31/08/2023 09:58  《財資快訊》美電升報７﹒８４６８，隔夜拆息較上日飆至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】里昂狠削贛鋒目標41%，中銀至少有四成潛在升幅
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股仍未完全消化好利因素，料短線仍有支持，惟市況下月或有變
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績勝預期大行齊唱好，股價衝高後回順，應如何部署？
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

二十四節氣 | 處暑養生吃米飯養脾胃、增氣血！初秋保健湯水：「冬瓜瑤柱杞子栗子湯」，養胃健脾補肝腎
人氣文章

政是有心．余君雋

你們是議員，不是演員 1
人氣文章

鬆一鬆．通通

【TBC】TBC (20)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日牌尋寶！Primavista、Paul & Joe秋季氣墊粉底新品，轉季乾燥肌適用！
人氣文章

Travel & Dining

Bacha Coffee香港首間咖啡店登場！還原摩洛哥百年老店風情：逾200款精品咖啡豆、特色牛角包、自家製蛋糕
人氣文章

Art & Living

九月藝遊：從具體派、朦朧體到當代藝術，在炎熱的高溫下鑽進畫廊，從中尋一絲靈感與清涼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
搭長途機注意！坐得耐易靜脈栓塞！心臟科專科醫生：定時起身走動！7類人要留神
人氣文章
糖尿病 | 港人對糖尿腳認知不足！7成患者拖至「爛腳」先求醫！初期症狀除了腳趾痹還有甚麼？
人氣文章
婚姻的課題：同居後生活習慣合不來，只會逐漸壓垮彼此的關係？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 11:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/08/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告31/08/2023
【大行炒D乜】里昂狠削贛鋒目標41%，中銀至少有四成潛在升幅
人氣文章國際動態31/08/2023
雷蒙多持樂觀態度結束訪華，重申美國不欲與中國脫勾
人氣文章國際動態31/08/2023
半島核對峙升級，朝軍發動戰術核打擊演習反制美韓
人氣文章開市Good Morning31/08/2023
林家亨：港股仍未完全消化好利因素，料短線仍有支持，惟市況下月或有變
人氣文章財經熱話30/08/2023
小米業績勝預期大行齊唱好，股價衝高後回順，應如何部署？
人氣文章財經熱話30/08/2023
【收市短打】港股欠缺方向，後市取決於兩大要素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金