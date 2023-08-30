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今年約20城支持團購買樓，變相鬆綁「限跌令」

30/08/2023

　　廣東珠海一個新樓盤因備案價兩年兩度下調被誤傳「五折賣房」引發關注後，放開樓價「限跌令」的討論愈來愈多，呼聲也日漸升高。內媒《澎湃新聞》指出，雖然未有城市明確放開「限跌令」，但多地政府已採取靈活性措施變相鬆綁限跌令。


　　中指研究院市場研究總監陳文靜指出，今年以來，多地調整政策變相下調樓價，包放寬商品房備案價下浮幅度，對新市民、人才等群體實行價格優惠，滯銷項目可調整價格下限等。而據諸葛數據研究中心不完全統計，今年以來，約有20個城市出台政策支持團購商品住房，允許開發商給予購房者一定價格優惠，如廣東惠州、福建寧德、河南洛陽、浙江杭州、安徽滁州、四川資陽等，還提出優惠價格不計入備案價跌幅範圍，在「限跌令」基礎上作出鬆綁和讓步。


　　值得一提的是，近期住建部主管媒體《中國房地產報》發文提到，「應當給予開發商更大的自主定價權，允許開發商以降價促銷的方式展開自救，以盡快回籠資金」。這被業內解讀為「限跌令」鬆動的標誌；《經濟觀察報》亦發布了《是時候放開房價「限跌令」了》的文章，認為從當前形勢看，放開「限跌」已是箭在弦上，不得不發。

*分析：取消限跌令或業主心態不平衡、土地收入下跌*

　　不過，諸葛數據研究中心高級分析師陳霄認為，取消「限跌令」雖然可能對整個房地產市場帶來一些積極的拉動作用，但也可能會產生一些波動和負面影響，如已購房的業主見新買房的業主享更優惠價格，容易心態不平衡，產生一些爭端和維權行為，引發一系列社會矛盾；對地方政府而言，房價的下跌不再受控，意味著土地價格也可能會隨之下降，作為政府重要財政收入的土地收入下滑，故政府取消「限跌令」的動力不足。此外，在中國傳統「買漲不買跌」心態下，市場信心可能再次遇挫，短期內的銷售好轉可能帶來的是較長期的信心低迷。


　　諸葛數據研究中心認為，本質上房價應該由市場供需決定，但當下的房地產市場限制性政策較多，如果短時間全面放開，會存在一定的風險，因此取消「限跌令」的影響還需要充分論證，業內也需要對此謹慎看待。

 

撰文：經濟通中國組

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