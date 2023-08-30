蘋果將於9月12日發布iPhone 15系列

蘋果將9月12日定為年度最大產品升級發布日，屆時將推出iPhone 15系列和新一代智能手錶。



該公司通過官網和電子郵件宣布名為「Wonderlust」的活動。活動將以線上和線下同時發布的方式進行，地點在美國加州庫比蒂諾的喬布斯劇院，網絡直播從太平洋時間上午10時(即香港時間9月13日凌晨1時)開始。



此次活動的亮點將是iPhone 15系列，其中包括兩個入門級機型和兩個高端機型。入門版可能定名為iPhone 15和15 Plus，預計去年Pro型號的一些功能會在入門版中體現，比如A16晶片、靈動島界面和4800萬像素後置鏡頭，但是當前的設計不會改動。



更重要的變化將出現在高端機型上，包括重新設計外殼框架，使用鈦而不是不鏽鋼，屏幕邊框更窄，以及使用更先進的3納米製程的A17處理器。另外，最高端的新款iPhone擁有6.7英吋屏幕，還將新增一個有更長光學焦距的鏡頭。所有四款新iPhone都將轉換為USB-C接口以符合歐盟的新規定。這將是2012年以來iPhone連接器的首次更換。



此外，Apple Watch亦將推出9系列和高端Ultra系列的第二代。



新手表將配備速度更快的晶片，是蘋果智能手表三年來首次性能提升，但其他變化將很小。新的外殼顏色預計將是賣點之一。例如，蘋果公司已經測試了黑色版本的Ultra。

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