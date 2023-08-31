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《午市前瞻》恒指短期反彈受制19000 中鐵建為基建股首選

31/08/2023

　　昨天恒指再呈高開低走格局，最終微升1點收市，今早恒指高開97點，報18580，其後略為走高至18667，升幅擴大至185點後回軟，接近上午收市時倒跌幾十點。恒生指數半日報18434，跌48點或0.3%，主板成交逾502億元。恒生中國企業指數報6353，跌2點或不足0.1%。恒生科技指數報4212，升16點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報326.8元，升1元或0.3%，成交29.83億元；美團收報130.4元，跌3.8元或2.8%，成交20.78億元；阿里收報90.4元，升0.05元或不足0.1%，成交16.04億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(中鐵建網頁截圖)

 


林嘉麒：恒指升盡19000


　　恒指暫時連續第四個交易日處於10天線(現約18099)以上，昨天雖曾升破20天線(現約18542)，惟最終返回該線以下收市，今早再試該線亦見阻力。元宇證券基金投資總監林嘉麒接受《經濟通通訊社》時表示，港股整體基本面並無太大改善，相信19000已是恒指短期極限。


推動基建拉動經濟


　　至於個股方面，他認同目前在選股時確有難度，但他認為，基建股不失為考慮之選。他表示，過往的「金九銀十」，汽車股表現尚可，而去年基建股則於10月尾見底，月度數據亦不差，基建涉及的產業較多，推動基建項目有拉動經濟的作用，不排除中央再發專項債去支持。另外，中特股亦有機會翻炒。


　　昨天中國鐵建(01186)及中國中鐵(00390)先後公布中期業績。中鐵建公布，截至6月30日止中期業績，期內錄得盈利136.5億人幣，較去年同期升1.2%，每股盈利91分，不派中期息。另外，集團營業收入5410億人幣，較去年同期升0.1%，扣除非經常性損益之純利約129億人幣，較去年同期升0.9%，加權平均淨資產收益率5.23%，跌0.49個百分點。


中鐵4.1元可部署


　　至於中鐵，截至6月30日止中期盈利162.4億人幣，較去年同期升7.4%，每股盈利60.5分，不派中期股息。集團營業收入5908億人幣，較去年同期升5.4%，毛利509億人幣，較去年同期升9.4%，經營利潤升至約226.6億人幣。另外，集團實現毛利509.06億人幣，同比增長9.4%；毛利率為8.6%，與去年同期的8.3%保持在相若水平。


　　新簽合同方面，中鐵建在最近五年持續增加，今年上半年達13591億人幣，較去年同期增加2.1%；中鐵今年上半年則有6559.8億人幣，雖同比減少2.3%，仍不算差。兩者比較，林嘉麒認為，中鐵建入場費最平，建議在4.7元買入，目標5.6元，4.5元止蝕。中鐵亦可考慮在4.1元買入，目標4.6元，以3.8元止蝕。

 

中鐵建股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中國中鐵股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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