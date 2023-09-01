內地存款及存量房貸利率同下調，內銀股價疲弱可趁低吸？

五大國有銀行及部分股份制銀行，在官網更新了人民幣存款參考利率表，將中、長期定期存款掛牌利率下調，幅度介乎10至25個基點，中長期存款利率下調幅度較大，和此前內媒預告一致。這是今年以來第二次下調存款利率，此前一次是在今年6月，而本輪下調力度較大。分析指，銀行淨息差持續收窄，此次下調存款利率有助控制銀行體系負債成本。不過，中國人民銀行同時下調存量首套房貸利率，料對銀行淨息差有負面影響，惟內銀股價已跌了不少，估值極低、股息率高，或可趁低吸納。

（Shutterstock）

銀行淨息差受壓 五大行存款利率最多降25基點



工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、交通銀行(03328)五大國有銀行將1年期定期存款掛牌利率下調10個基點至1.55%；2年期下調20個基點至1.85%；3、5年期均下調25個基點分別至2.2%及2.25%。股份制銀行中，興業、中信、平安、光大、招商、浙商、渤海銀行、恒豐及民生(01988)均進行了調整。



今次為時隔兩個月再次下調存款利率。昨日(31日)國有大行已通知自9月1日起下調定期存款利率，下調幅度介乎10至25個基點，中長期存款利率下調幅度較大。此次下調存款利率或緣於銀行淨息差承壓，根據國家金融監督管理總局數據顯示，截至6月底，銀行業淨息差為1.74%，低於1.8%的監管合意水平。業內人士認為，淨息差持續收窄，不僅會影響到銀行信貸投放意願和服務實體經濟能力，更會影響到銀行體系的風險防控能力和金融穩定安全，當前調降存款利率有助於控制銀行體系負債成本。

人行下調存量首套房貸利率 指有利擴大消費投資減少提前還貸



另方面，人民銀行、國家金融監督管理總局連發兩份通知，實施房貸寬鬆措施，要求銀行首套住房商貸最低首付比例不低於20%，二套房首付比例不低於30%。二套住房利率政策下限調整為不低於貸款市場報價利率(LPR)加20個基點，首套住房利率政策下限仍為不低於LPR減20個基點。同時，要求銀行25日起下調存量首套房貸利率，借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款，或協商變更合同約定的利率水平。



人行指，存量住房貸款利率的下降，令借款人節約利息支出，有利於擴大消費和投資。對銀行來說，可有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。《上海證券報》引述接近監管的有關人士表示，存量首套住房商業性個人住房貸款利率平均降幅約為0.8個百分點，涉及調整的貸款規模可能達25萬億人民幣。

四大行上半年淨息差全收窄 工建農房地產不良貸款率齊升

另外，工中建農四大行中期業績已全部出爐，在內房債務危機下備受關注的房地產貸款總額齊升，四行合計共涉約3.4萬億人民幣，較去年底多約7.4%。除中行外，其餘三大行的房地產不良貸款率均見上升。工行房地產業貸款總額7671.9億人民幣，較去年底多5.9%，行業不良貸款率6.68%，多0.54個百分點；中行錄8461.73億人民幣，增9.4%，行業不良貸款率5.11%，少2.12個百分點；建行則錄8333億人民幣，增8.1%，行業不良貸款率4.76%，增0.4個百分點；農行則錄9500.12億人民幣，升6.6%，行業不良貸款率5.79%，增0.31個百分點。



內銀淨息差也明顯收窄。四大行中以農行按年大減0.36個百分點至1.66%，表現最差；工行亦跌0.31個百分點至1.72%；建行則跌0.3個百分點至1.79%；中行則錄1.67%，惟跌幅最小，跌0.09個百分點。







黃偉豪：息高估值低惟經營環境轉差 中行可分注中長線吸納

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，內銀估值正處於低位，股息率亦處吸引水平，而下調存量首套房貸利率可減輕供樓人士負擔，令其有餘錢投入更多經濟活動，對銀行亦有利，雖然下調房貸利率同時會影響銀行淨息差，但下調存款利率有穩定息差作用。不過，受內地經濟增長放慢及內房問題影響，內銀經營環境的確轉差，上半年撥備前盈利亦見倒退，若有意吸納，建議買中行，因其盈利能力較穩定，息率也較高，現價可開始分注吸納，惟宜中長線持有。

內銀股昨日表現各異，工行升0.84%報3.6元；建行升0.24%報4.2元；中行跌1.48%報2.66元；農行升1.13%報2.69元；交行無升跌報4.26元；招行(03968)跌1.27%報31元；郵儲行(01658)跌3%報3.87元；中信銀行(00998)跌0.85%報3.49元；民生銀行跌8.03%報2.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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