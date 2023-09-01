《神州經脈》存款房貸利率齊下調，外匯降準阻貶值，財新PMI升

8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51，優於市場預期的49，重回臨界點以上，反映上月中國製造業意外重現擴張，供需改善。滬深股市在無陸股通擾動下保持窄幅上升至收市，保險股大幅拉漲惟科技股捱沽，滬綜指全日升0.43%，報3133.25點，深成指升0.44%，創業板指跌0.11%。累計全周，A股走出了「史詩級」的過山車行情，總結全周滬指升2.26%，結束連續三周下跌趨勢。

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受颱風影響，滬深港通交易暫停，兩市全日成交7453億元（人民幣．下同），按日急降超10%。

人行宣布自9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至4%，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日大幅高開逾500點後升破7.24關，高見7.2360，隨後升幅收窄，收報7.2633，較上個交易日4時30分收盤價升271點子，兩連升，創8月14日以來近三周新高，全日在7.2360至7.2666之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1788，較上個交易日升23點子，八連升，續創8月15日以來近三周新高。

今日新聞精選

1. 人行、金監總局昨宣布，自9月25日起，符合條件的存量首套住房貸款，可由借款人主動向承貸銀行提出申請降低利率，也鼓勵銀行以發布公告、批量辦理等方式，為借款人提供更為便利的服務。各銀行隨即表示正加緊制定個人存量首套房貸利率調整工作實施細則。北京、上海、福建等多個省市則陸續公布近幾年首套房貸款利率下限執行情況，以確保存量房貸利率調整順利落地。《上海證券報》引述接近監管的有關人士表示，存量首套房貸利率調整後，購房者財務負擔將明顯下降，利率平均降幅約為0.8個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過4000萬，涉及調整的貸款規模可能達25萬億元。與此同時，人行、金監總局宣布，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%；二套住房利率政策下限調整為不低於LPR+20基點。

2. 國有五大行及部分股份制銀行今日在官網更新人民幣存款參考利率表，將中、長期定期存款掛牌利率進行下調。國有五大行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行對1年期定期存款掛牌利率下調10個基點至1.55%，2年期下調20個基點至1.85%，3年期、5年期均下調25個基點分別至2.2%、2.25%。股份制銀行中，興業、中信、平安、光大、招商、浙商、渤海銀行、恒豐、民生也進行了調整。今次屬存款利率時隔兩個月再次下調。業內人士認為，淨息差持續下行，不僅會影響到銀行信貸投放意願和服務實體經濟能力，更會影響到銀行體系的風險防控能力和金融穩定安全，當前調降存款利率有助於控制銀行體系負債成本。

3. 中國人民銀行宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的6%下調至4%。另外，人行公布，8月對金融機構開展中期借貸便利操作（MLF）共4010億元，期限1年，利率為2.5%，較上月下降15個基點。期末中期借貸便利餘額為51950億元。8月對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共2.5億元，均為隔夜期。期末常備借貸便利餘額為1.5億元。隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為2.65%、2.8%、3.15%，較上月均下降10個基點。8月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款34億元。期末抵押補充貸款餘額為29630億元。

4. 8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51，較7月回升1.8個百分點，優於市場預期的49，重回臨界點以上。從分項指數看，8月製造業生產指數和新訂單指數反彈至榮枯線以上，帶動8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。8月生產經營預期指數則降至近11個月來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，雖然8月中國製造業景氣度改善，但內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。穩預期和增加居民收入仍是施策重點。相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

5. 據中指研究院發布的《百城價格指數報告》，8月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16176元，環比下跌0.01%，連續4個月下跌，跌幅與7月持平；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均價格為每平方米15625元，環比下跌0.38%，連續16個月下跌，跌幅較7月收窄0﹒01個百分點；同比跌幅擴大0.25個百分點至2﹒29%。報告認為，在樓市下行壓力不斷加大疊加中央密集發聲的背景下，核心一二線城市政策優化預期進一步增強，在廣深落實執行「認房不認貸」後，預計二線城市將全面跟進落實，北京、上海同樣具備政策預期。整體來看，隨著調控政策改善，核心城市樓市有望在傳統旺季「金九銀十」迎來銷售修復。另外，據《路透》引述四位消息人士稱，中國當局正計劃推出更為積極的房地產支持措施，包括取消大城市非核心區域的限購令，並尋求逐步取消新房限價政策。

6. 中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，應東盟輪值主席國印尼總統佐科邀請，國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的第26次中國-東盟領導人會議、第26次東盟與中日韓領導人會議和第18屆東亞峰會，並對印尼進行正式訪問。另外，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，意大利副總理兼外長塔亞尼將於9月3日至5日對中國進行正式訪問。其間，兩國外長將共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。

7. 據《彭博》消息指，中國和美國的軍方官員本月在斐濟舉行的防長會議上進行了會晤，罕見地實現了直接接觸。美國五角大樓表示，在8月14-16日的活動中，美軍印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾與一位中國高級官員舉行了會議。中國國防部發言人吳謙周四（8月31日）在北京向記者表示，軍委聯合參謀部副參謀長徐起零上將在斐與美國等多國代表進行了溝通交流。雙方均未透露有關會談的更多細節。

8. 超強颱風「蘇拉」持續逼近廣東，中央氣象台今日繼續發布最高級別的颱風紅色預警，預計蘇拉將於今日夜間至明日上午在廣東惠東至台山一帶登陸，也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能。廣東汕頭、汕尾、惠州、深圳、廣州等地陸續實行「五停」（停工、停業、停市、停課、停運）；出入廣東省列車今晚8時至後晚6時全部停運。港珠澳大橋主橋今午3時半起封橋，珠海公路口岸珠港之間暫停通關。蓮花大橋封閉，橫琴口岸今午3時10分起暫停通關服務。

撰文：經濟通中國組

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