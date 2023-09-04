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【FOCUS】就業降溫過險灘，鮑公唞氣臨暗湧

04/09/2023


　　美國8月非農報告及修訂後的6、7月數據，令聯儲鮑公和債市交易員雙雙鬆了口氣。對前者而言，勞動力市場降溫卻非急凍，軟著陸的曙光似近在眼前；對後者而言，兩年期美債孳息跌穿「5」字頭至4.9%樓下，跌跌不休的債價望否極泰來。不過，若看看過去三個月漲逾兩成的油價、美國人創紀錄的信用卡債務及走升的拖欠率，「金髮姑娘（形容經濟既不過熱、也不過冷）」會否在午夜鐘聲敲響前嘎然消失？


「就業緊張」心結終見得解


　　聯儲「就業市場緊張」的心結終見得解。美國勞工部周末公布，8月新增非農就業職位18.7萬份（預期：17萬），連同6月、7月數據分別大幅下修至15.7萬份、10.5萬份，令月均新增非農就業職位，從3-5月的23.8萬份，降至6-8月的近15萬份。

 

聯儲「就業市場緊張」的心結終見得解。


　　更值關注的是失業率，從7月的3.5%躍升至3.8%，錄去年2月以來最高，主因自1月以來最多的73.6萬人加入就業大軍，推動勞動參與率從62.6%升至62.8%。勞動力供應更充足，理論上令僱主無需大幅加薪就能請到人手，是故8月平均時薪按月僅增0.2%，較7月的0.4%減半。


　　隨著美國黃金年齡工人（25-54歲）的勞動參與率修復至83.5%的逾20年最高水平，非本土出生工人就業數達創紀錄的3039.6萬人，雙職母親（擁有5歲以下子女而同時工作）佔比突破70%刷新疫情前新高，都預示未來招聘熱度及薪資漲幅將放緩，為加息周期畫上句點提供依據。


沙特攪動油價，貸款拖欠增


　　鑒於此，聯邦基金利率的先行指標兩年期美債孳息跌穿4.9%，9月加息概率降至不到一成，而第四季再加息的概率亦不到四成，難怪債券巨頭貝萊德領銜高呼債市投資時機已到。

 

美國黃金年齡工人（25-54歲）的勞動參與率修復至83.5%的逾20年最高水平。


　　乍眼望去，美國通脹回落、就業降溫、三季度GDP增長預期高見5.6%，「金髮姑娘」似重臨；但看看直逼90美元關口的布油、密斟9月延續減產的俄羅斯和沙特、接近80年代最低水平的美國戰略石油儲備，再加上沙特據報正推動沙特阿美配股500億美元，進一步推升國際油價顯然有助營造此史上最大規模募資的東風。


　　至於美國國內，經濟主要引擎的家庭支出7月勁增0.8%，但消費健康的背後，是美國信用卡債務突破1萬億美元新高，且汽車貸款、信用卡、消費貸款的拖欠率錄2012年以來最高。與此同時，家庭的超額儲蓄連續23個月下降，預計僅剩的1900億美元（疫情時最高位2.1萬億美元）將在本季度耗盡。


　　鮑公駕駛的緊縮快車，是已經駛過最急險灘，還是進入未知的暗湧？無論如何，市場預期明年首季啟動減息，這一回有望終於押對一次。

 

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