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澳門8月賭收符預期惟行業踏入淡季，濠賭股可否買定博十一黃金周？

04/09/2023

　　澳門上周末公布8月博彩收入172.13億澳門元，按年升近7倍，創疫情後單月新高，且已恢復至2019年同期的71%，雖然有大行指9月為傳統淡季，料澳門賭收會放緩，但同時看好10月有國慶黃金周，到時賭股有望再成為市場焦點。今日(4日)濠賭股普遍隨大市造好，惟升幅不算大，其中銀河娛樂(00027)股價偏軟，或可趁機買入。

 

 （銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

澳門8月博彩收入按年升6.9倍　恢復至2019年同期71%

 

　　澳門博彩監察協調局上周五(1日)公布，8月博彩收入172.13億澳門元，按年上升6.86倍，按月升3.31%，再創2020年1月疫情後單月新高，相當於2019年同期的70.9%。今年首8個月，博彩收入1140.11億澳門元，按年增長2.95倍，相當於2019年同期的57%。

 

　　此外，澳門旅遊局早前公布，7月酒店業場所入住率達到92.2%，為疫情以來新高。7月日均入境旅客恢復至疫情前2019年同期78.2%，8月12日錄得13.9萬人次，創今年以來最高單日入境人次，亦為3年半以來新高。另7月每日平均訪澳國際旅客達到4186人次，相較於2019年7月已恢復56.6%，而8月1日至17日日均國際旅客較7月再升5%。旅遊局指將「多角度展現澳門豐富『旅遊＋』元素，力拓國際客源」，繼續推直航優惠引客訪澳，另為配合未來香港國際機場禁區連接港珠澳大橋的交通安排，計劃與香港國泰航空推出港澳一程多站套票。

 

大摩：料澳門9月賭收放緩　惟國慶黃金周賭股將再成焦點

 

　　摩根士丹利發表研報指，澳門8月賭收按月增長3%，符預期，但若與訪澳旅客按月增長12%，賭收表現相對落後。踏入9月的傳統淡季，受季節性因素影響，估計9月賭收按月減少6%至161億澳門元，加上在剛過去的周末受颱風影響，9月賭收或較預期更疲弱。不過，10月有國慶黃金周，賭股有望重新成為市場焦點。

 

　　滙證指，濠賭股股價由上月中起回落反映內地外遊增加及消費需求較弱情況，雖然或令板塊短期上升受限，但黃金周潛在強勁表現或提升投資情緒。滙證較看好銀娛、金沙中國(01928)和永利澳門(01128)，因分別具備新項目、低估值及中場業務優勢等正面因素，均予「買入」評級。

 

高盛：濠賭股估值遭低估　重申銀娛金沙澳博買入評級


　　高盛表示，傳統旺季暑假已完結，澳門9月賭收預期增長溫和，但同時對10月黃金周假期健康的酒店訂房量感鼓舞，加上新濠影匯及澳門銀河兩家酒店即將開幕，可照顧10月份客戶需求。高盛又引述媒體報道指，部分內地旅客因日本排放核廢水而取消旅程，部分內地旅遊中介亦不再主動推薦日本旅遊，這將有助減輕市場對澳門客流及賭收攤薄憂慮。


　　高盛又指，區內賭場競爭有限，澳門新商業活動及項目推出，應有助繼續支持未來數月入境數字及中場賭收復甦。基於濠賭股現價2024年預測平均企業價值倍數為9倍，屬於低估，高盛重申銀娛、金沙、澳博(00880)及新濠博亞「買入」評級，其中銀娛列入「確信買入名單」。

溫傑：宜揀大眾市場收入佔比較大賭股　銀娛50元以下可吸

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有人覺得澳門賭收恢復沒預期快，但不要忘記自去年12月才全面通關，需要更多時間，且通關後旅客亦有其他選擇，未必即時到訪澳門。另外，賭收雖只恢復至疫情前五、六成，但要分開VIP及大眾市場收入來看，直到次季VIP只恢復了兩、三成，大眾市場則已恢復七、八成，更有估計至年底可能達疫情前104%。始終內地經濟未必太理想，旅客賭錢會有顧慮。總之，如單計大眾市場，行業復甦力度符合預期，另要留意博企非博彩收入開始增加，有大行報告亦指賭收低於預期不要緊，因月內會有幾個演唱會舉行，故現在重點已轉向大眾市場，選股也宜揀大眾市場收入佔比較大的股份。

 

　　另溫傑指，「十一黃金周」年年都會炒作，但要看股價是否適宜買入，其中銀娛可先看55元，更理想可上望60元，下面50元有支持，而現價正好處於50至55元之間不太值博，7月7日也曾跌穿50元低見48.85元，8月21至23日亦低見48至49元，因此最好於50元以下買入，無論博收入復甦、十一黃金周或大市反彈，勝算都大。此外，濠賭股只宜買銀娛及金沙，當中銀娛市值最大，過去兩年財務穩健，另年底有銀娛三期，2025年有銀娛四期落成，新場料可吸引更多賭客。

 

　　銀娛今日收市跌0.48%報51.65元，金沙升3.01%報27.35元，永利澳門升2.48%報7.84元，美高梅(02282)升4.68%報10.3元，新濠(00200)升0.85%報7.14元，澳博升2.85%報3.25元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


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