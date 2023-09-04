  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【上海特寫】解決搵工難，上海「零工平台」助靈活就業

04/09/2023

 

　　31歲的小李是一名互聯網運營人員，今年5月被公司裁員後，歷經三個月終於找到了一份同樣職位的工作，薪資比之前略微上漲。「本來我還滿懷信心找一份高薪的工作，但在最近幾次面試完後發現，現在能找到一份薪資還可以的工作就不錯了。」小李說道。


　　去年此時小李也在找工作，相比之下，她覺得今年找工作難度增加了。她說，去年遞出簡歷後，有很多公司積極邀約面試，但今年很多都石沉大海，請朋友幫忙內部推薦的機會也少得可憐，最後在「海投」戰術下，她收到了3個工作offer，同等職位的薪資都在下調，只有這家新入職的公司給出的人工較之前有所增加。

 

上海求職

求職難已成為中國應屆畢業生的共識。（shutterstock圖片）


　　在求職過程中，讓她印象最深刻的是，去年許多公司的老板都會對求職者「畫大餅」，介紹公司未來願景和發展計劃等；而今年面試時，老板們似乎更加務實一點，都是詢問一些具體的業務操作細節，有的企業表明只是想找一個人來填補空缺，少有提及新業務拓展計劃。


　　「找工作難度增加」似乎是當下許多求職者對就業市場的一致看法。有大型互聯網企業的人力資源經理對記者表示，雖然今年沒有大規模的裁員，但互聯網企業成本優化一直沒有停過，比如說對不賺錢的部門縮減規模、削減辦公室租金成本等；對於賺錢的部門就會多增加一些投入，但是總體來說招人是更加謹慎了。


　　根據國家統計局的數據，今年5月、6月，就業主力人群25-59歲人口城鎮調查失業率維持在4.1%，已經低於2019年疫情前的水平，但在企業一波又一波的裁員和成本控制之下，許多人的感受並非如此，這一部分可能是因為各個行業的情況不同，例如互聯網行業仍在降本增效，而旅遊業則在賣力召回從業者；另一部分原因是失業率統計數據中包括了靈活就業人群，一些被公司裁員的人會選擇成為外賣員或網約車司機過渡，這就屬於靈活就業。


網約車司機飽和 月入上萬「神話」戳破

 

　　值得一提的是，近期多個城市網約車司機面臨飽和壓力，也從側面反映了中年失業的問題。今年5月，東莞、溫州、濟南等多地相繼發布網約車飽和預警，上海、三亞、江蘇淮安等地還宣布暫停受理網約車運輸證新增業務。


　　上海本地媒體今年6月報道，隨著愈來愈多網約車司機加入，上海網約車司機接單量出現明顯降低，曾經月入上萬的「神話」，正被現實戳破。有網約車司機表示，現在接單量明顯減少了，以前賣力點一天收入能有四百元人民幣左右，現在大概每天能做二三百元人民幣。

 

網約車

網約車已成為不少「被優化」人員的靈活就業選擇，但在經濟較為發達的城市，都存在網約車運力爆滿的現象。（shutterstock圖片）


　　業內人士指，網約車等崗位，為失業中年人等群體提供了再就業的機會。當這些行當再也裝不下這麼多人，如何為他們提供更多合理的就業和制度安排，需要社會共同關注。


「零工平台」、「15分鐘就業服務圈」助就業


　　在企業裁員降薪的背景下，像網約車這樣的靈活就業渠道又面臨飽和，積極拓寬就業渠道、探索靈活就業支持是許多地方政府正在做的事情。


　　以上海為例，今年7月上海市政府發布了優化調整穩就業政策18條措施，其中提出，要加強零工市場建設，支持在上海公共招聘新平台、各區線上就業平台開設零工信息（靈活就業）專區，歸集更多低門檻、靈活性高的就業崗位。


　　根據措施，上海近期就上線了互聯網「零工平台」，推出包括網約送餐、快遞物流、家政保潔、建築裝潢、網絡電商等領域的多個職業，多數不設學歷要求，對專業技術要求較低，經過簡單培訓即可上崗，便於一些大學畢業生或處於職業過渡期的求職者入職。

 

上海就業平台

上海黃浦區與互聯網求職平台合作，設立黃浦新經濟、新業態零工就業雲平台，首批匯聚36家企業，提供全職、見習實習、兼職等新職業崗位11000多個。（互聯網圖片）


　　此外，上海還支持各區打造「15分鐘就業服務圈」，即要求社區就業服務站點精準鎖定重點群體進行就業幫扶，包括離校未就業高校畢業生，長期失業青年、登記失業人員和就業困難人員等。


　　好消息是，在剛剛過去的8月，就業市場情況似乎有些好轉。「身邊有好幾個一起求職的朋友都在8月找到了工作，」小李說道，「現在市場上直播、短視頻這類的工作機會較多。」

 

經濟通駐滬記者林雯婕

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

75.300

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.680

異動股

01919

中遠海控

8.030

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 01919 中遠海控
  • 8.030
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 86.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.200
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 25.550
  • 目標︰$29.00
  • 01839 中集車輛
  • 6.410
  • 目標︰$8.00
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 48.550
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.150
  • 目標︰$100.00
  • 01503 招商局商業房託
  • 1.450
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.150
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 00001 長和
  • 41.950
  • 00388 香港交易所
  • 313.400
報章貼士
  • 01157 中聯重科
  • 4.020
  • 目標︰$4.50
  • 06979 珍酒李渡
  • 9.410
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/09/2023 16:28  《盤後部署》恒指有望挑戰19600，商湯中線上望2.1元

04/09/2023 17:52  據報阿里雲擬赴港上市前尋求從國企融資100億至200億人民幣

04/09/2023 18:10  【內房困局】傳有部分碧桂園(2007)債券持有人反對展期方案

04/09/2023 15:26  【香港要聞】廠商會倡五大發展策略搞活香港夜經濟

04/09/2023 15:16  【大國博弈】雷蒙多：美將繼續對華出售晶片，但永不包括最頂尖的

04/09/2023 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒９９億元，買盈富沽美團

04/09/2023 11:23  【大行炒Ｄ乜】復星遭里昂降評級，贛鋒遭下調目標逾２６％

04/09/2023 16:29  《財資快訊》美電跌報７﹒８３３４，一年期拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】東亞上調6個月港元定存息至高達4.35厘
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】9月開局港股反彈逾400點，下目標睇幾多？陳政深：技術阻力睇19400點（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》新設民營經濟發展局，李強赴會G20，外資回A股升
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

痛症拉筋 | 5個YouTube頻道幫你KO痛症！人氣瑜珈導師同步練習 / 跟物理治療師學體態矯正 / 脊醫教運動改善長者腰痛
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

唉！明知假都炒？
人氣文章

健康解「迷」

換膝手術 | 港大研新雙重鎮痛法幫助全膝關節置換手術病人！72歲患者手術後2小時可自行下床
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「做女人必然要為家庭犧牲，否則稱不上好母親？」家人幸福固然重要，但她們的感受也不該被忽視
人氣文章

Art & Living

九月藝遊：從具體派、朦朧體到當代藝術，在炎熱的高溫下鑽進畫廊，從中尋一絲靈感與清涼
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

嫖妓被太太識破？有愛卻不能一起生活下去，最終只落得分開收場
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚姻的課題：同居後生活習慣合不來，只會逐漸壓垮彼此的關係？
人氣文章
膝蓋痛 | 出海玩直立板膝痛發作！避免變慢性勞損，學識姿勢轉換讓肌群輪流運動！
人氣文章
糖尿病 | 港人對糖尿腳認知不足！7成患者拖至「爛腳」先求醫！初期症狀除了腳趾痹還有甚麼？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2023 21:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章生財有道04/09/2023
【高息定存】東亞上調6個月港元定存息至高達4.35厘
人氣文章財經熱話04/09/2023
【收市短打】9月開局港股反彈逾400點，下目標睇幾多？陳政深：技術阻力睇19400點（有片）
人氣文章中國故事04/09/2023
《神州經脈》新設民營經濟發展局，李強赴會G20，外資回A股升
人氣文章財經熱話04/09/2023
澳門8月賭收符預期惟行業踏入淡季，濠賭股可否買定博十一黃金周？
人氣文章香港要聞04/09/2023
廠商會倡五大發展策略搞活香港夜經濟
人氣文章香港要聞04/09/2023
李家超：將擬定大灣區緊急應變行動方案，加強聯合處理事故能力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金