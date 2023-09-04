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廠商會倡五大發展策略搞活香港夜經濟

04/09/2023

　　廠商會政策研究部發表題為《借鑑外地經驗「點亮」香港夜間經濟》的報告，指目前香港夜間商業活動的復甦步伐，嚴重落後於本地整體消費市道，並參考內地和海外經驗，總結出5大發展策略，包括建議政府制訂長遠發展藍圖、為夜間商戶塑造有利的營商環境、拓展更多具特色及創新的夜經濟項目、打造夜間地標和標誌性活動，以及推出「夜間消費券計劃」等，以激活本地夜間經濟。

　　報告提到，本地鮮有由政府以「有形之手」推動夜間經濟復興的先例，建議香港可善用本地成熟的電子消費券的基建和近期向訪港旅客「派福利」的經驗，研究由政府推出「夜間消費券計劃」和支持業界派發「夜間優惠券」的可行性，藉此激發本地市民和遊客的需求，直接為夜間經濟注入新動能。


　　報告建議，香港應制定「香港夜間經濟發展藍圖」，加強政府的引導，並針對香港服務業面臨的結構性、整體性問題，例如人手短缺、服務質素、科技應用等尋求解決方案。


　　對於夜間經濟既屬商貿政策範圍，亦牽涉及城市治理和民生問題。報告建議香港可研究設立「官民共管」的統籌協調機制、加快規管制度的「拆牆鬆綁」，以及優化配套設施等。


　　 報告亦建議，香港可發動民間集思廣益、鼓勵各地區整合和發揮特色資源，並推行類似「社區重點項目計劃」的專案，以及對開發創新的夜經濟項目提供財務誘因和協助，例如可參考「綠色生活本地遊鼓勵計劃」推出專項資助。此外，香港可打造標誌性項目，包括十八區的夜間地標、旗艦型活動、釐訂香港「夜品牌」的發展方向，並加強在本地、內地和國際上的推廣宣傳。

撰文：經濟通採訪組

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