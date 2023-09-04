《神州經脈》新設民營經濟發展局，李強赴會G20，外資回A股升

政策利好持續刺激下，終於見外資「回心轉意」，陸股通今日（4日）淨流入約69億元（人民幣．下同），中斷此前連續五日流出，亦是自7月底以來最大流入額。保險、釀酒板塊拉漲超過2%，地產及相關板塊受利好走高，A股難得放晴，滬綜指收升1.4%，報3177.06點，深成指走高1.41%，創業板指揚0.85%。所有行業板塊走高，近4000隻個股飄紅。

今年G20峰會將於9月9至10日在印度新德里舉行。（AP圖片）

兩市全日成交8849億元，較上日同時段成交增長18.7%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後區間震盪，收報7.2714，較上個交易日4時30分收盤價跌81點子。全日在7.2551至7.2759之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1786，較上個交易日升2點子，九連升，續創8月15日以來近三周新高，上個交易日報7.1788。

今日新聞精選

1. 一線城市廣州、深圳、北京、上海上周陸續宣布執行「認房不認貸」，此外人行、金監總局早前宣布首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%，存量首套住房貸款9月25日起可由借款人主動向承貸銀行提出申請降低利率。在剛過去的周末，上海不少樓盤擠滿有意置業人士，有樓盤訪客量較上周末增加4倍，置業顧問要加班到凌晨。深圳看房者也增加，有房產中介公司帶客量比上周增10%至20%，當中較多是改善置換型買家。廣州多個頭部房企旗下項目均表示已接受首套首付20%，具體結果仍以銀行審批為準。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，核心城市房地產市場將迎來一波向上行情，「金九銀十」市場可期。

2. 中央正式批復在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。該局主要職責是：跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

3. 2023年中國國際服務貿易交易會9月2日至6日在北京舉行。中國證監會首席律師焦津洪在服貿會期間的一場金融論壇上稱，中國經濟長期向好的基本面沒有變，相信投資者信心一定會加快恢復，中國股市一定會有一個更健康的明天。他認為，信心比黃金更重要，資本市場面臨較大的風險挑戰，但也更有機遇。下一步中國證監會將努力以健全的法治和強有力的監管執法提振投資者信心。

4. 中國外交部發言人毛寧宣布，應印度政府邀請，國務院總理李強將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行的二十國集團領導人第十八次峰會。美國總統拜登早前表示，對於中國國家主席習近平將不會出席在印度舉行的二十國集團領導人峰會而感到失望，又表示他會去見習近平。

5. 據《財聯社》消息，近日監管部門向險企下發《關於開展保險資金長期入市情況調研的通知》，為了解保險資金長期入市情況，組織開展有關調研，內容包括國外（歐美）市場歷史演變、政策支持；國內投資情況、投資方式、考核方式；國內發展中存在困難及問題；以及政策建議等，要求9月14日前形成調研報告並發送。

6. 美國商務部長雷蒙多訪華四天返回美國後，3日在美國有線電視新聞網（CNN）「國情諮文」節目中表示，美國將繼續向中國出售晶片，但永遠不會向中國出售最頂尖的人工智能晶片。雷蒙多訪華回國後還接受了《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問，重申美方不會向中國出售先進半導體，以遏制中方的軍事能力。雷蒙多並指，中國政府部分政策行動令美企感到難以拓展中國市場，呼籲中國政府釋出善意，容許拓展中國市場的美企有良好的經營環境。另外，中國國家安全部今日在官方微信發文表示，美國拜登政府的對華新戰略是「競爭＋管控競爭」，實際上是「新瓶裝舊酒」，與以往的「接觸＋遏制」相同，都注定失敗。

7. 據英國《金融時報》引述基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）數據指出，自俄烏戰爭以來，西方國家的銀行相繼撤回在俄羅斯的業務，中國四大國有銀行則向俄羅斯銀行提供數十億美元資金，進一步推動人民幣取代美元的國際儲備貨幣地位。俄羅斯央行數據顯示，中國四大國有銀行工行、中行、建行及農行對俄羅斯銀行業的敞口增長逾3倍，從去年2月的22億美元增至今年3月的97億美元，當中單是工行和中行就佔88億美元。

8. 工信部印發《電力裝備行業穩增長工作方案（2023-2024年）》，力爭在2023-2024年間電力裝備行業主營業務收入年均增速達9%以上，工業增加值年均增速9%左右。當中提出，要加快推進裝備數字化，開展智能製造試點示範行動，提升數字化智能化水平。加快與新一代信息技術融合，推動「5G+工業互聯網」典型場景在電力裝備領域應用。推動電力裝備鍛長板、補短板，研究制定風電、核電裝備產業高質量發展行動計劃，利用相關機制推動核電裝備關鍵零部件攻關等。

撰文：經濟通中國組

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