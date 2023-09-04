【收市短打】9月開局港股反彈逾400點，下目標睇幾多？陳政深：技術阻力睇19400點（有片）

嘉賓：艾德金融董事 陳政深

港股9月算是有個好開始，財新中國8月製造業PMI重返擴張範圍，好過市場預期；加上中央劃一首房首付比例為兩成，港股今日（4日）復市顯著上升，高開210點後曾經升逾500點，高見18899，午後大部分時間維持逾四百點升幅，最終收報18844，升462點，不過50天線（約18898）則得而復失。恒指公司今日收市後換馬，大市全日成交達1526.87億元。內地多個一二線城市實施「認房不認貸」，內房股全線炒上。今日收市後被剔出藍籌的碧桂園(02007)急升14.6%報1.02元。不過陳政深提醒，內地推組合拳欲救內地房產市場，成效仍然有待觀察，加上債務問題在本質上仍未解決，甚至有可能波及內銀等相關行業。他明言，市場不睇好未來樓市，憂慮陸續反映在投資市場表現上，因此對恒指後市不能過分樂觀。大市上方技術阻力看19400點，18000點支持力度不足，下方支持位為17400點，即港股在9月份在大約2000點區間上落。

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