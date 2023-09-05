黃瑋傑：若恒指未能向上突破，料17500-18500點區間橫行

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地推出連環拳提振股市及樓市，刺激港股上日（4日）反彈462點，成交增至逾1500億，9天RSI亦回升至60水平，再向上動力足夠嗎？內地政策對港股的利好作用有多持續？攜程(09961)第二季收入按年增加1.8倍，淨利潤按年增8.1倍，惟按季表現難及首季，仍可看好集團前景？內地接二連三推出提振樓市措施，反映中央對救樓市決心強，惟內房股仍未脫險？短炒板塊有貼士！海爾智家(06690)上半年業績不俗，加上受惠內地樓市刺激作用，可中長線部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載