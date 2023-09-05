內媒：碧桂園擬將7隻債券打包展期三年，涉103億

據《澎湃新聞》引述債券持有人報道，碧桂園(02007)有意將「21碧地03」等7隻債券打包，共享一個資產包，展期3年，7隻債券餘額約103.06億元(人民幣．下同)。展期安排同「16碧園05」相若。



《上海證券報》早前報道，碧桂園境內債券「16碧園05」展期方案已經獲取通過所需要的足夠票數。不過，《路透》引述消息人士指，在「16碧園05」展期方案獲通過後，部分小額持有人表明反對，指出兩次會議召開前題條件及流程不符要求，及要求撤銷展期決定。



「16碧園05」是9月2日到期的私募債，債券餘額為39.04億元。根據方案，碧桂園擬將「16碧園05」展期三年，分七期兌付：首付6%(到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金)；2024年9月的本金兌付比例為10%；2025年9月的本金兌付比例為15%；2026年3月的本金兌付比例為25%；最後一期2026年9月的本金兌付比例為44%。另外，方案還增加了增信保障措施，將龍岩、江蘇沭陽、海陽、淮安等項目公司收益權進行質押擔保。

撰文：經濟通中國組

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