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攜程次季多賺8倍中期扭虧，股價反急挫應如何部署？旅遊股仲有咩選擇？

05/09/2023

　　攜程集團(09961)今早(4日)公布業績，受惠內地旅遊市場顯著復甦，第二季盈利按年增加8倍，但按季減少81%，收入則按年增1.8倍，中期虧轉盈賺40億元(人民幣．下同)，雖然有大行指其業績勝預期，但今早股價反而急跌近半成，相信因績前已炒高，有投資者趁機出貨。若繼續看好旅遊相關股，應如何部署？還有甚麼選擇？

 

（攜程集團網頁視頻截圖）

 

次季盈利按年增8倍按季減81%　中期虧轉盈40億人幣

 

　　攜程集團截至2023年6月底第二季，公司擁有人應佔盈利約6.31億元，按年增8.1倍，按季減少81.3%。期內收入112.62億元，按年增1.8倍，按季升22%；當中住宿預訂收入43億元，按年升2.16倍，按季升23%；交通票務收入48億元，按年升1.73倍，按季升16%。毛利92.4億元，按年升約2倍；經調整EBITDA約37億元，按年增逾29倍；經調整EBITDA利潤率為33%，相比去年同期為9%，第一季為31%。

 

　　集團指，第二季國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂量同比增長170%，較2019年疫情前同期增長超過60%；出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上，儘管國際航空業客運量僅恢復到37%。


　　另攜程中期淨營業收入約204.45億元，按年升約1.5倍；毛利168.04億元，按年增1.8倍；公司擁有人應佔盈利40.06億元，上年同期虧損9.2億元。

 

攜程：內地旅遊需求保持韌性　第三季市場保持強勁勢頭


　　攜程聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，第二季國內外旅行需求保持強勁，儘管航空業運力恢復有限，旅遊活動的強勁反彈，反映了旅客探索世界的強烈願望，集團對長期旅行需求和市場前景保持樂觀。此外，內地消費者的需求開始從商品消費轉向服務消費，因而旅遊需求始終保持韌性。攜程將持續提升產品供應，並以AI等創新方式增強用户體驗，為抓住未來機遇做好充分準備。


　　集團又指，第三季受惠休閒需求帶動，旅遊市場繼續保持強勁勢頭。暑期國內酒店預訂較2019年同期增逾70%，高峰增速達100%。暑期出境機票預訂恢復至2019年同期八成水平，高峰甚至超過2019年水平。另國際OTA平台較2019年繼續保持三位數增長。

 

富瑞：次季收入及經調整純利勝預期　維持買入評級

 

　　富瑞發表報告指，攜程次季收入按年升180%至112億元，高於市場及該行預期，非通用會計準則純利達34億元，亦勝預期。未來關注點在於近期旅遊需求走勢及對下半年的預期，以及未來數年本地、外遊及國際旅遊前景等，維持「買入」評級。

 

黃瑋傑：攜程若不跌穿310元上望350元　同程旅行17.5元可吸  


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指攜程第二季仍能延續第一季的增長勢頭，淨營業收入112億元，同比增1.8倍，環比亦升22%；住宿預訂收入43億元，同比升2.2倍，環比也升23%；交通票務收入48億元，同比升1.73倍，環比仍可升16%；旅遊度假業務收入7.2億元，同比升4.9倍，環比升87%；商旅管理業務收入5.84億元，同比升1.8倍，環比升31%。可見細分各項業務，環比仍有增長。至於第二季盈利6.31億元，比第一季34億元少，其實當中有些非現金項目，若撇除可換股債券公允價值損益等影響，第二季淨利潤有34億元，比去年同期淨虧損約2億元大為改善，比第一季淨利潤21億元亦有增加。另經調整EBITDA能比較準確反映利潤表現，第二季約37億元，去年同期只有約3.5億元，比第一季28億元亦較多，而第二季經調整EBITDA利潤率為33%，比去年同期9%好得多，比第一季31%亦續有進步。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　黃瑋傑續指，攜程今日股價下跌應是因昨日偷步升得太多，且兩日都受制330元雙頂阻力。近期很多業績股都是一見光就要抖氣，不代表基本面差，同程旅行(00780)早前公布業績後股價走勢也類似。攜程只要不跌穿310元，抖完氣後若升穿330元，中線料可升至350元。內地人及港人都熱衷旅行享受體驗式消費，旅遊平台股可繼續看好，惟攜程要時間抖氣，反而同程績後衝高回落已抖了一段時間，可於近50天線約17.5元買入，初步目標19元，16.8元止蝕。

 

　　攜程半日跌4.73%收報314.2元，成交3.95億元，同程旅行則跌0.99%報17.94元。其他旅遊相關股表現各異，中國中免(01880)跌0.7%報114.1元，復星旅遊文化(01992)跌0.36%報8.27元，中國生態旅遊(01371)升4.41%報0.355元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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