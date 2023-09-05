  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市 吼舜宇不如追強勢比電

05/09/2023

　　恒生指數半日報18559，跌284點或1.5%，主板成交逾507億元。恒生中國企業指數報6437，跌95點或1.5%。恒生科技指數報4240，跌64點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、中芯(00981)及騰訊(00700)；阿里收報92.85元，跌0.3元或0.3%，成交29.36億元；中芯收報21.9元，升0.05元或0.2%，成交22.36億元；騰訊收報327.8元，跌5.6元或1.7%，成交22.32億元。國指三大成交股份依次為阿里、中芯及騰訊。科指三大成交股份依次為阿里、中芯及騰訊。

 

(舜宇光學網頁截圖)

 

聶振邦：市場對國策消息消化速度快


　　恒指昨日大升逾400點，觸及50天線後，今日即見回吐壓力。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今日回吐但暫時仍然守著18500，預計未來兩日將於現水平尋找支持。他分析，上星期五A股受惠國策造好，但港股因颱風停市，周一（4日）復市便追落後。目前恒指回跌逾近300點，反映市場對國策消息消化速度快，預計未來先維持18500至19000的上落市格局，如後續公布的國策未如市場預期，18500支持力或會受到挑戰。


舜宇70元料有蟹貨出籠  比電36元可吼


　　蘋果將於下周三（13日）發布iPhone 15，此前舜宇(02382)走勢改善，8月低見60.85元後反彈，今日逆市造好，升破20天線，高見68.2元。聶振邦指舜宇大有機會成功挑戰70元，但並不看好能夠守穩，因為8月初舜宇曾堅守於70元一段時間，至8月中開始向下探底，預計現時重返70元大關將有大批蟹貨離場，故現價不宜入手，看好後市亦宜待回落至65元再考慮。


　　現時距離iPhone 15發布仍有一星期左右，但內地已出現個別炒風，有內地網民發文招募「搶購人員」，以「高水」300至3000元人民幣收購iPhone 15。聶振邦指新iPhone可能對消費市場有吸引力，但對港股手機設備股並無太大幫助，而手機設備股近期走勢分化，比起舜宇，在無方向的大環境下，他寧願選擇近期強勢的比亞迪電子(00285)，現時預計40元會有一定阻力，持有者現價可繼續觀望，未持貨者則可待回落至36元再考慮。 

 

舜宇光學股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

74.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.560

異動股

01919

中遠海控

8.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 74.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.570
  • 01919 中遠海控
  • 8.020
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 85.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 142.500
股份推介
  • 01099 國藥控股
  • 21.400
  • 目標︰$24.50
  • 09699 順豐同城
  • 9.000
  • 目標︰$9.30
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 17.320
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 24.600
  • 目標︰$29.00
  • 01839 中集車輛
  • 6.280
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.000
  • 00700 騰訊控股
  • 328.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.570
  • 06969 思摩爾國際
  • 7.930
  • 00001 長和
  • 41.600
報章貼士
  • 02128 中國聯塑
  • 4.460
  • 目標︰$5.20
  • 00998 中信銀行
  • 3.590
  • 目標︰$4.00
  • 01883 中信國際電訊
  • 3.070
  • 目標︰$3.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2023 12:05  恒指半日跌284點報18559，新奧能源跌逾6%，潤地挫5%

05/09/2023 11:09  《魚缸博客》融創中國逆市飆升，現價係咪買得過？

05/09/2023 12:05  《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市，吼舜宇不如追強勢比電

05/09/2023 11:22  【樓市鬆綁】不見即時提振，上周末京滬深新盤成交合計反降兩成

05/09/2023 12:08  《中國要聞》瑞幸咖啡：醬香拿鐵首日賣逾542萬杯，銷售額破億

05/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒９９億元，買盈富沽美團

05/09/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】花旗削多間內銀目標，商湯目標遭滙證狠劈近半

05/09/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８１，一周拆息較上日飆至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《華為動向》郭明錤：華為新機首年出貨量料達1200萬部
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程次季多賺8倍中期扭虧，股價反急挫應如何部署？旅遊股仲有咩選擇？
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室金科玉律：不踩你多腳已叫幫忙！高層一定會從集團長遠利益出發？
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔
人氣文章

時事要聞

上月網騙投資案 6成涉WhatsApp白撞 上半年釣魚攻擊增17% 提防「朋友」要求助認證
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Depp v. Heard：世紀官司紀錄片上架！回顧「床上大便」事件、Kate Moss罕有現身作供！為何Johnny Depp永不正眼看Amber Heard？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

意外懷孕十數週都唔知？感染性病唔識求醫？少女問題個案平均每日3宗！青少年機構點推動性教育？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

嫖妓被太太識破？有愛卻不能一起生活下去，最終只落得分開收場
健康好人生 Health Channel
人氣文章
50+熟齡長壽秘訣 | 8件中年人必做事情！做義工可減早死風險？聽力衰退同老人痴呆症有關？邊5種疾病篩查一定要做？
人氣文章
秋天養生 | 長夏濕氣重無胃口、狂吃油炸生冷食物，入秋皮膚痕癢兼易感冒！中醫：宜飲清補涼去濕滋陰補氣
人氣文章
秋天養生 | 入秋提防秋燥！中醫推介3款潤燥食療湯水：金桂花雪梨蜂蜜茶潤肺好飲！點分「溫燥」、「涼燥」？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 14:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 14:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 14:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2023 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事05/09/2023
《華為動向》郭明錤：華為新機首年出貨量料達1200萬部
人氣文章FOCUS05/09/2023
【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起
人氣文章財經熱話05/09/2023
攜程次季多賺8倍中期扭虧，股價反急挫應如何部署？旅遊股仲有咩選擇？
人氣文章財經熱話05/09/2023
《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市 吼舜宇不如追強勢比電
人氣文章國際動態05/09/2023
白宮：金正恩擬月底訪俄，與普京當面討論軍售協議
人氣文章財經熱話05/09/2023
【攜程業績】攜程業績具倍數式增長，旅遊相關股下半年可看好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金