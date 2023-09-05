【綠色債券】港府發行不少於150億綠債，保底息升至4.75厘

政府公布將發行今年綠色零售債券，是次債券的發行年期為三年，面額為1萬元，每手申請價為1萬元，發行額為150億元，可視乎市場情況，提高至最多200億元，每6個月付息，保底息率升至4.75厘，浮息部分則為與通脹掛勾的部分，以較高者來釐定相關息率。

（Tony攝）



認購期為今年9月18日（星期一）上午9時至28日（星期四）下午2時，發行日為10月10日，自發行日後一個工作天（即10月11日）起，於香港聯交所上市及買賣。認購渠道為配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司。配發機制與上次的綠色零售債券相同，盡可能滿足小額投資者的申請。

陳茂波：新一批綠債將進一步促進市場發展

財政司司長陳茂波表示，政府於去年發行首批綠色零售債券，獲得市民踴躍支持，更成為當時全球發行額最大的綠色零售債券，是香港綠色金融發展的重要里程碑。政府今次發行新一批綠色零售債券，將進一步促進市場發展，同時推動普惠金融，為市民提供回報穩定的投資選項，並可以參與和受惠於綠色金融發展。

許正宇：對綠債發行有信心 訂立條款時考慮不同因素

財經事務及庫務局局長許正宇（中）（Tony攝）

被問及是次綠債會否如上次「破發」，財經事務及庫務局局長許正宇表示，推出綠債是希望提升市民對綠色及可持續金融的認知及興趣，是次債券屬固定收益類型選項，投資者一般較關注較低的信貸風險，較高的穩定性，以滿足不同人的投資需要，在訂立發行條款時也考慮到不同市況因素，整體來說，對是次綠債發行有信心。

許正宇又提及，對於是否賣出未到期通脹掛勾債券，以追求更高回報，屬投資者的個人決定。

早前政府成立促進股票市場流動性專責小組，許正宇表示，明白到市場對相關議題的關注，該小組將於本星期開會，希望能盡快給予相關的建議。

金管局副總裁陳維民表示，今年政府在財政預算中對發債額度有大概估算，在綠債方面的額度約650億元，今年較早時間已發行相當數量針對機構投資者的綠債，是次剩下的額度需要符合整體政府的發債總額，又指是次綠債亦不設認購手數的限制。

對於是次綠債保底息升至4.75厘，陳維民表示，是次綠債相關息率在釐定時考慮了多重因素，當中包括市場上的供求關係、當前利率以及香港整體通脹情況等，也會參考早前銀債的息率。

中銀香港:綠債息率吸引 倡資金較充裕市民認購十手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌（Tony攝）

中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，是次綠債保底息訂於4.75厘，息率相當吸引，預期反應會好熱烈，料超額認購機會較大，今次有較大機會逾50萬人認購，較上次綠債為多。他又指，過往幾年香港綠色金融產品愈來愈多，相關的銷售信心亦有所提升，建議資金較充裕的市民可認購10手。

香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，最近香港通脹增長大約2%，而外圍通脹數據降溫，美國加息幅度較大，大部分經濟學家料美國加息周期或已見頂，該行預期外圍或國際的通脹壓力會有所降溫，但不會有快速下滑的趨勢。

黃子卓又指，現時三個月的港元拆息約4.5厘，料今年底或徘徊在類似水平，應該不會再上5%以上的水平，料未來三年通脹將會持續增長，不會有急升的趨勢，而未來一年通脹壓力或會溫和降溫，其後可再作評估。

恒生料綠債認購反應十分踴躍 推8項費用豁免優惠





（資料圖片）



恒生銀行(00011)表示，為方便客戶認購第二批香港特別行政區政府綠色零售債券，該行將提供各種線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，隨著零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加。新一批綠色零售債券除了可支持香港創造可持續發展的未來，亦正好讓零售投資者的理財組合變得更多元化，加上這批綠色零售債券的保證息率達4.75厘，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

由2023年9月18日上午9時至9月28日下午2時，恒生客戶可透過恒生個人Mobile App、網上理財、電話理財以及分行遞交認購表格辦理認購綠色零售債券。

恒生為認購綠色零售債券的客戶提供以下8項費用豁免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、非經中央結算系統的債券轉入費、債券轉出費，及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

滙豐：客戶認購綠債可豁免7項收費

滙豐表示，客戶可透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

撰文：經濟通採訪組

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