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恒指9月上落格局為主，料跌穿17500點機會微

06/09/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地最新公布財新服務業PMI遠遜預期，加上離岸人仔繼續偏軟，拖累港股上日跌幅擴大，最多急插逾410點，低見18431點，收報18456點，跌387點，險守20天線（約18446點），九月開局第二日已蒸發首日大半升幅，大市今個月走勢堪憂？華為新手機Mate 60 Pro開售反應正面，分析料下半年出貨計劃已提升約20％550600萬部，據報華為新手機搭載中芯(00981)代工的新芯片，同內地手機龍頭之一的華為合作，可算擺脫美國制裁重要一步？當中負責提供光學模組的舜宇(02382)上日逆市靠穩，下周蘋果公司亦會推出新型號手機，舜宇等相關股份短期繼續有炒作？另外本地龍頭地產商之一的新地(00016)將公布全年業績，因本港物業銷售收入及相關毛利率下滑，市場預料基礎溢利介乎262億至279億元，按年最多下跌約8.6%，上半年本港樓市市況低迷，多間發展商減價賣樓，新地盈利按年放緩為預期之內？下半年零售市道還值得憧憬嗎？

 

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