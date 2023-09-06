《午市前瞻》恒指失廿天線勢再探底 利好作用消散中芯20元整固

恒生指數半日報18306，跌150點或0.8%，主板成交逾464億元。恒生中國企業指數報6342，跌54點或0.9%。恒生科技指數報4130，跌62點或1.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及友邦(01299)；騰訊收報324元，跌5元或1.5%，成交25.16億元；美團收報127元，跌1.6元或1.2%，成交13.12億元；友邦收報68.05元，跌1.35元或1.9%，成交13.1億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報91.55元，跌0.8元或0.9%，成交11.19億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(中芯國際網頁截圖)

曾永堅：中央樓市政策利好 但大環境未改

恒指連續第二日回吐，更「嘔凸」周一（4日）大升帶來的超過400點升幅，半日低見18256。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指早前藉內地樓市鬆綁措施反彈，但升勢受制於50天線，反映政策短線利好作用消化後，市場對措施能否真正解決樓市問題仍然抱有保留。他指，恒指今日再度失守20天線，證明短線並未改變下探17500方向。



曾永堅指出，中央公布的「認房不認貸」與「劃一首置首付比例20%」等措施，對「北上廣深」等地有較顯著作用，但對三、四線城市以至鄉鎮城市提振作用有限，下沉市場仍然供過於求，而樓市對大消費市場的影響仍然持續，如此環境下難以吸引中長線資金入市。

大基金有利半導體發展 但短線作用不大



據《路透社》引述兩位知情人士消息，中國將推出一項國家支持的基金投資，為半導體行業籌集約400億美元(近3000億元人民幣)，有可能是中國集成電路產業投資基金(也稱為大基金)推出的三期基金中，規模最大的一期，前兩期基金分別籌集約1387億和2000億人民幣。

曾永堅分析指，大基金加大規模將毋庸置疑有利半導體行業發展，但行業技術方面的提升、掌握及研發方面需時，市場對內地半導體中長線自給自足早有預期及準備，如中央資金面配合，政策隨之落實，長線方面有望向好；但短線而言，該等中長線政策難以有利短線股價表現。他指出，短線市場關注亞洲區內晶片企業如何打破來自西方的限制，突破增長瓶頸。



中芯後市要看營運數據



他指，早前中芯(00981)炒上主要因為華為公布5G新手機，令市場知曉中國已有能力獨自己生產支援5G的晶片，帶動中芯由17元升至最高22.7元。他認為，這樣反映實則否成果比起消息面對更為對短線股價有利。故此，現時市場對中芯抱持觀望態度，而華為帶來的利好作用經已反映，未來將要看實質營運數據，能否進一步提升收入來源以及營利能力才利後續股價表現。



走勢方面，現時中芯於100天線約20至20.2元有支持，短期要重返22.7元有較大難度，預計首先需在20元水平整固。

中芯國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華虹半導體股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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