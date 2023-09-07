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林家亨：料港股仍有力反彈，恒指升至19300點水平後或拉鋸回落

07/09/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股已連跌兩日，幸未完全蒸發9月首日全數升幅，惟成交續弱未達千億元門欖，如何判斷後市走向？參考年內三次反彈浪均有約11％反彈空間，現時又能重演舊況嗎？據報小米(01810)已於北京亦莊工廠試產小米汽車，每周生產約50輛樣辦車；惟報道「無圖無真相」，此消息虛實難分！若消息屬實，對小米股價的刺激作用有多大？年底前成功生產實體車的可能性又有多大？內房物管股上日（6日）受政策帶動爆升，惟行業恐有高位配股抽水風險？上日跌幅較大市更深的航運股，受油價持續高企及環球貨運需求減少下，行業前景堪虞？如何緩解行業供大過求的失衡情況？

 


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