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《午市前瞻》恒指料沿廿天線反覆向下 油價最高可試96美元

07/09/2023

　　恒生指數半日報18274，跌175點或0.9%，主板成交近436億元。恒生中國企業指數報6344，跌58點或0.9%。恒生科技指數報4114，跌61點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中芯(00981)；騰訊收報321.4元，跌6.2元或1.9%，成交25.19億元；美團收報125.2元，跌3.1元或2.4%，成交14.41億元；中芯收報20.35元，跌1.1元或5.1%，成交10.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。

 

(中海油網頁截圖)

 

張智威：恒指18000以下有支持


　　恒指昨日險守20天線，但今早失守該線，恒指曾跌逾200點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期市況猶如「定期食藥」一樣，中央每幾日就會有不同規模的「救市」措施出現，每次傳出出台救市措施後，港股都會彈一彈，之後又會再度掉頭。他提到，早前恒指升上18899後就沿20天線回落，預計之後將持續沿20天線反覆向下。


　　不過，張智威指，恒指跌穿18000後估值較低，每逢跌穿18000都會吸引基金大戶入市，預計恒指於17500至18000便會有一定支持。


短炒吼中海油 中線揸中石油


　　國際油價近期表現強勢，布蘭特期油重上每桶90美元關口，紐約期油亦已連升9個交易日，帶動「三桶油」攀升，中海油(00883)更屢創新高，今日高見13.74元。張智威指油價升幅主要由沙特阿拉伯及俄羅斯延長減產期帶動，油價持續上升有利油股。他指，油價有機會繼續上升，但估計美國政府不會容許油價過高，否則通脹將會死灰復燃，估計油價最多到95至96美元，美方明裏暗裏都會出手遏止油價。


　　部署方面，投機角度可以部署中海油，因為對油價反應最大。由於已持續破頂，現時亦不能估頂，可以入市後設止蝕位約13元左右。若以中長線角度，則可以揀中石油(00857)，建議可以5.8元入市。 

 

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨盡分析，請按此

 


 

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