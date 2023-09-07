傳阿里雲上市前擬引200億國資，阿里獲高盛唱好可看高一線？

據報阿里巴巴(09988)旗下阿里雲擬在上市前從國有企業融資最多200億人民幣，國企電訊商可能是引資對象。有分析指引進國資，有助紓緩內地監管部門對阿里雲安全問題的憂慮，將加快阿里雲上市時間的預期，有助阿里估值得到釋放。另外，阿里近期有關業務發展的消息多多，包括剛推出的全鏈路AI外貿產品亮相中國國際服務貿易交易會，旗下螞蟻集團又預告明日(8日)公布自研大模型的最新進展，盒馬則在國際水果展上宣布與17家領先水果商達成戰略合作。近日大市再陷調整，阿里股價算硬淨，仍守在90元之上，高盛最近更新今年重磅科技股買入名單，列阿里為首選，是否可看高一線呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

傳阿里雲擬上市前融資最多200億人幣 引資對象包括國企電訊商

據《彭博》引述知情人士報道，阿里雲正考慮在香港上市前，進行一輪非公開融資，向國有企業籌集約100至200億人民幣資金。阿里與顧問正就可能進行的雲智能業務融資事宜進行合作，潛在投資者包括國有電訊企業，但相關考慮尚處初步階段，規模和時間等融資細節可能有變化。阿里今年5月曾宣布，未來12個月會向股東悉數分派手上阿里雲股份。報道指，阿里雲智能集團以介紹方式上市，將不會涉及通過向公眾出售股票來籌集新資金，但在分拆前向國企出售股份可能會緩解當局對該業務的安全擔憂。不過，阿里及中國三大電訊商均沒就此回應。



另外，阿里雲昨日(6日)與金山辦公(滬：688111)就戰略合作簽約，雙方將發揮各自的技術優勢和平台能力，在雲資源、AI大模型、產品生態融合、聯合解決方案等多個領域展開深度合作，實現生態協同發展。同時，雙方將展開產品融合和方案共創，協同助力組織數字化轉型。





阿里全鏈路AI外貿產品亮相服貿會 螞蟻明日公布大模型進展

2023年中國國際服務貿易交易會於昨日下午落幕，阿里巴巴國際站多項數字貿易服務成果於會上亮相，其中近期剛推出的全鏈路AI外貿產品成為亮點。這是本輪AI浪潮以來首款在外貿領域全面應用的AI產品，覆蓋國內中小企業開展外貿業務的全部環節，包含「生意助手」、OKKI AI兩大服務，擁有智能商品發布與管理、市場分析、客戶接待、視像聊天實時翻譯等多項功能。阿里國際站平台上的商家可以使用「生意助手」，OKKI AI則向全行業所有企業開放。支付寶還展出了面向全球來華用戶升級的移動支付和數字化服務，支持全球遊客直接綁定主流的國際銀行卡付款，除了線下店消費外，坐公交、打車、訂酒店、訂機票、訂景區門票等都能使用支付寶，促進國內服務業向全球遊客開放。



另外，螞蟻集團董事長井賢棟於2023外灘大會上透露，公司將於明日發布自研大模型的最新進展。井賢棟指，數字人民幣對於產業互聯網的價值，就好像移動支付對消費互聯網的價值一樣。因為數字人民幣最大的特徵是可編程，所以將來確保整個業務流和資金流在鏈，就是清算的支付鏈條、支付的區塊鍊和業務的區塊鏈兩條鏈跨鏈溝通能夠實現一方履約一方自動交付，這個會帶來產業上面的巨大協同效應，是一個非常巨大的機會。





盒馬與17家領先水果商達成戰略合作 布局全球生鮮供應鏈

阿里巴巴旗下新零售公司盒馬在於廣州舉辦的2023國際水果展上，宣布與17家行業領先的水果商達成戰略合作，持續布局全球生鮮供應鏈。盒馬首席商品官趙家鈺表示，要成為世界頂尖的零售企業，就必須站在全球供應鏈的角度看中國市場，把世界各地具有競爭力的優質商品全面引進來，實現全球最佳產地、最低成本、最新技術、最優鏈路。過去3年，盒馬實現每年進口水果總額增長30%，為中國消費者帶來更多選擇。





另方面，中國連鎖經營協會發表報告，顯示今年中國網絡零售TOP100企業銷售額超過2.02萬億人民幣，按年提升13.2%。上榜電商企業多數分布在前20強中，其中阿里新零售和直營商品銷售業務以55.7%的增長率位於榜首。協會表示，隨著消費市場持續回暖，線上銷售穩步復甦。線上零售方式在消費者體驗與成本效率上具優勢，網絡零售平台凸顯增長韌性。

高盛：看好電商廣告技術提升及消費復甦 首選阿里



高盛在業績期後，更新今年重磅科技股首選買入名單，其中看好電商及廣告行業復甦，相對看淡遊戲股。該行建議買入的科技股包括阿里、百度(09888)、騰訊(00700)、快手(01024)、拼多多及貝殼找房。高盛指，8月電商消費表現復甦，未來數月續受惠於低基數，以及更多刺激消費措施帶動，加上近期內地多個AI模型獲批，反映監管政策紓緩，有利電商及互聯網廣告步入回升周期。



高盛指電商是科技股中首選行業，看好廣告技術提升及消費復甦，利好電商變現比率，並將互聯網廣告行業定為次選，其中看好阿里、拼多多及快手針對中小企客戶方面的技術提升。阿里仍是該行首選股，予「確信買入」評級，看好集團除受惠於電商業務改善，以及消費刺激政策外，生成式AI技術亦會成為焦點，並於年底成為行業關鍵主題。而由於各種AI模型推出令技術提升，將會帶動行業整體廣告收入進一步復甦。

何啟俊：內地監管風險已很低 阿里料於87至100元間上落

（分析員何啟俊）

獨立股評人何啟俊表示，阿里雲在上市前引入國企股東固然可擴大股東基礎及增厚資本，但未必很重要，因現在內地對科技平台的監管風險已很低，當局早前已提出要刺激平台經濟，就算仍有監管亦已趨向常規化。再者，現時內地經濟形勢不太好，正需要靠大型科技公司幫助提振經濟，不可能再有甚麼新監管舉措。

何啟俊續指，阿里在科技股中不算最值得吸納，其盈利雖仍有增長，但只是靠降本增效，現時內地消費情緒疲弱，而淘寶天貓佔集團收入比重大，業績有隱憂。不過，阿里估值偏低，而恒指有機會跌穿18000點，當其股價跌至250天線約87元可買入，短線上望100元，股價料暫維持於該區間上落。

阿里今日收市跌1.57%報90.8元，成交23.93億元。其他科技股亦普遍隨大市下跌，騰訊跌1.83%報321.6元，百度跌1.93%報137元，美團(03690)跌2.57%報125元，京東(09618)跌3.09%報128.5元，網易(09999)跌0.75%報155.6元，快手跌2.06%報64.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此





其他阿里巴巴相關新聞：

傳高瓴擬成立數十億美元基金，抄底中資股票

【ＡＩ熱潮】螞蟻集團井賢棟：大模型進展將於明日發布

《中國要聞》上半年超２０００家海外品牌在天貓國際開中國首店

《駐京專電》報告：網絡零售ＴＯＰ１００企業銷售額按年增１３％

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載