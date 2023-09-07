《神州經脈》美晶片制裁恐升級，外貿回暖外儲降，人幣穿7.32

中國海關總署公布今年8月外貿數據，進出口形勢出現好轉，惟卻沒能提振股市。受美國可能升級對華為、中芯的出口制裁，半導體板塊大跌，市場又傳出中國禁止使用iPhone的要求擴大，一眾蘋概股重挫，滬綜指低開低走，午後跌幅再擴，收跌1.13%，報3122.35點，深成指跌1.84%，創業板指更挫2.11%。

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人民銀行今日淨投放1210億元（人民幣．下同），結束連續三日的大額收水，不過資金面仍偏緊，Shibor第二天全線升。兩市全日成交7668億元，按日微減0.5%，外資今日通過陸股通淨流出70.7億元，昨流入一天即轉流出。

美國經濟保持韌性力助美指延續強勁走勢，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早開盤即跌穿7.32；縱使中國8月美元計進出口數據優於預期且降幅收窄，但出口仍是連續四個月負增長。人民幣兌美元匯率最終收報7.3279，較上個交易日4時30分收盤價跌195點子，創2007年12月26日以來逾15年半新低，全日在7.3150至7.3294之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1986，較上個交易日跌17點子，兩連跌，續創8月23日以來逾兩周新低，上個交易日報7.1969。

今日新聞精選

1. 中國和澳洲關係持續回暖，國務院總理李強今日上午在印尼雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間會見澳洲總理阿爾巴尼斯，稱中方願同澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商，為兩國關係改善發展提供堅實支撐。阿爾巴尼斯在會後表示，應邀於今年底訪華。而在北京，第七次中澳高級別對話今日上午舉行，是2020年以來中國和澳洲首次高級別對話。中國代表團由前外長、中國人民外交學會名譽會長李肇星率領，澳洲代表團由澳洲前貿易部長埃默森率領。李肇星表示，中澳關係能否進一步改善和發展，取決於雙方對彼此的認識是否正確。

2. 海關總署公布，按美元計價，今年8月中國進出口5013.8億美元，同比下降8.2%。其中出口2848.7億美元，下降8.8%，雖是連續四個月負增長，但優於市場預期的下降9.5%，且降幅收窄5.7個百分點至近三個月最小；進口2165.1億美元，下降7.3%，降幅較上月收窄5.1個百分點，優於市場預期的下降9.4%；貿易順差683.6億美元，收窄13.2%，少過市場預期的739億美元。據《路透》引述機構分析指出，考慮到全球經濟景氣依然偏弱，海外需求不確定仍是影響出口走勢的最大變數，內需仍是目前國內提振經濟政策的發力點。目前尚難言出口已經走出底部，但預計伴隨中國刺激經濟的一攬子政策陸續釋放，後續中國的進口有望企穩。

3. 四大國有銀行工行、農行、中行、建行今日相繼宣布存量首套房貸利率調整細則。專家預計，後續各大銀行存量房貸利率的下調將在本月集中調整到位。其中就北京而言，中原地產首席分析師張大偉表示，此次調整，對於北京執行「認房不認貸」後部分由二套房認定變更為首套房認定的人群影響較大，2020年3月至今購房的上述人群，根據各自情況，房貸利率有望下降5-50個基點，以100萬元房貸25年等額本息計算，月供將減少約29元至290元。

4. 繼昨日美國《華爾街日報》報道，中國當局最近命令中央政府機構的官員不得在工作中使用蘋果公司的iPhone和其他外國品牌設備，也不得將這些移動設備帶入辦公室，《彭博》今日接力報道指，中國禁止使用iPhone的要求擴大，由原先僅在部分敏感部門禁用，擴至政府機構和國有企業，一些政府機構已開始指示員工不要把iPhone帶到工作當中。多個社交平台隨即熱傳中國移動因此停售iPhone，對於蘋果即將發售的iPhone 15也不再繼續進行合約機銷售。隨後中國移動澄清上述消息均為假消息，表明會與蘋果繼續合作銷售新iPhone。

5. 美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨議員加拉格爾發聲明指，華為推出新款手機，顯示存在違反美國制裁措施的可能性，華府應當提升針對華為及中芯實施的全面科技出口限制。業界人士拆解華為最新款手機Mate 60 Pro分析時，更發現南韓半導體企業SK海力士的晶片。SK海力士表示正調查為何公司的晶片出現在華為手機。另外，美國貿易代表辦公室宣布，延長對352項中國進口商品和77種與新冠病毒相關類別產品的301條款關稅豁免期，由本月30日延至今年12月31日。中國外交部發言人毛寧表示，中方一貫反對搞「關稅戰」，認為「關稅戰」沒有贏家。此外，據《彭博》引述知情人士指出，美國和歐盟正研擬一套新關稅的協議，主要打擊目標是中國等國家的鋼鐵生產過剩。另據《路透》報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）擬將移遠通信與廣和通列入「涵蓋清單」，認為這兩家中國公司構成不可接受的國家安全風險。美國聯邦資金不能用於購買涵蓋清單上的公司的設備。

6. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至8月末，中國外匯儲備規模為31601億美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%，創半年來最大單月降幅；7月為增加113億美元。人民銀行同時公布，8月末黃金儲備為6962萬盎司，較上月末增加93萬盎司，為連續十個月增加，當月黃金儲備對應的美元價值則環比減少1.4億至1352.2億美元。另外，國家稅務總局總會計師羅天舒在國務院政策例行吹風會上表示，今年1-7月，全國新增減稅降費以及退稅緩費政策已經達到1.05萬億元。

7. 住建部旗下《中國房地產報》引述深圳市住房公積金管理中心的相關人士報道，目前深圳市非住宅類的商業辦公物業、商務公寓等，對港澳居民放開限購。該人士稱，政策最近幾天才更新，接下來會告知相關職能部門落地執行。據該人士介紹，該中心負責審核購房資格與網簽備案，相關政策調整會否對外發布尚未明確，但如果近兩天有港澳居民購買深圳市的商用物業，「是可以網簽的了」，且放開意味著「不限套數」。此外，本次放開的是港澳居民，不包括台灣居民和境外人士，住宅的限購政策也未有變化。

8. 廣東省商務廳、廣東省財政廳、廣東省文化和旅遊廳昨聯合印發《促消費專項行動政策措施》，從促進家電消費、支持製造業企業設立銷售公司、促進文旅消費、舉辦促消費活動、營造消費氛圍五方面入手，提出多項舉措。其中在促進家電消費方面，鼓勵各地市舉辦「家電煥新」活動，推動全省家電銷售增長；鼓勵各地市採取企業讓利一點、政府支持一點的激勵政策，對消費者購買各類音像器材、家用廚房電器具、小家電、製冷電器、清潔電器、洗滌電器、保健電器、電腦、手機九大類家用電器給予補貼。

撰文：經濟通中國組

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