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【FOCUS】極端天氣肆虐，綠能投資井噴

08/09/2023


　　東北暴雨、華南暴雨、香港暴雨；西班牙暴雨、希臘暴雨、巴西暴雨……極端天氣肆虐無所不在，人類如何自救？「淨零排放」勢是終極選項。僅上半年，全球可再生能源投資就錄3580億美元歷史新高，其中太陽能一馬當先。

 

　　就在周四（7日），美國太陽能行業協會（SEIA）發布報告預計，全美今年新增太陽能產能將達32吉瓦的紀錄；人口第四大國印尼同預計，到2040年前需投資1720億美元以增加60吉瓦的可再生能源電廠。相比之下，中國上半年新增太陽能產能78.4吉瓦，續領銜全球。


內地上半年太陽能投資按年翻倍


　　當共和黨新星拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）誓言「將放棄一切形式的氣候崇拜」，指摘減碳措施對GDP構成挑戰；當前副總統彭斯（Mike Pence）聲稱「氣候變化被誇大了」，並擬推動美國到2040年成為最大能源生產國－－暴雨、颶風、酷熱、乾旱，極端天氣的頻率和破壞力正清晰可見地升級。

 

極端天氣的頻率和破壞力正清晰可見地升級，圖為暴雨令香港發生山泥傾瀉。(AP)


　　儘管部分政客「埋頭撼沙」，但資本的流向卻讓人歡欣鼓舞，看看以下幾個數字：以上半年計，全球太陽能投資額2390億美元，按年增43%；中國主要電力公司太陽能投資額1349億元人幣（約188億美元），按年升114%；中國新增太陽能裝機量78.42吉瓦，按年飆154%，總裝機達470吉瓦，成為僅次煤電的第二大電源。



美國今年料新增光伏產能32吉瓦


　　中國太陽能應用、太陽能製造遙遙領先，拜登政府去年8月祭出「通脹削減法案（IRA）」，其中包括未來10年，為美國電動車、電池、太陽能電池或氫電池板的生產，提供3690億美元稅收減免。受此激勵，美國企業至今已為清潔能源項目投資逾2700億美元；美國去年新增清潔能源就業崗位逾11萬個。

 

美國今年預計新增太陽能產能32吉瓦，按年升53%。


　　SEIA最新報告就指，在IRA的推動下，美國今年預計新增太陽能產能32吉瓦，按年升53%；到2028年，美國太陽能總裝機量料從目前的153吉瓦翻倍至375吉瓦。


　　能源轉型大潮遠未見頂，在美上市的太陽能發電裝置解決方案提供商Eaton，以及在印上市的Tata Power（受旗下可再生能源部門提振），股價剛雙雙創下52周新高。



港府2030年佔比1%-1.5%太保守


　　儘管利率上升和俄烏戰爭令全球太陽能成本錄近15年來首次上升，但相比過去十年，煤電成本幾乎持平，太陽能發電成本大削近九成。擁有得天獨厚氣候優勢（一年逾五成日子享有陽光）的香港，有何計劃推動太陽能廣泛利用？據港府《香港氣候行動藍圖2030+》，預計屆時太陽能佔總耗電之比僅為1至1.5%，可謂相當保守。

 

機電工程署總部大樓的太陽能發電系統。


　　有大學曾測算，如在22.3萬棟適合屋頂或天台安裝太陽能系統的建築鋪設，每年可發電46.74億度，每年減少溫室氣體排放300萬噸。


　　港府有無決心、計劃落實標準制定、行業指引、財政支援來推廣能源轉型，而非令村屋、私宅隨意安裝的太陽能板變身公眾「中頭獎」的潛在威脅，或是颱風蘇拉和黑色暴雨之後的另類啟示。

 

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