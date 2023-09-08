陳國基：極端情況至少維持至午夜12時，以八號風球狀態應對

政府就暴雨所致廣泛地區水浸召開會聯合記者會，政務司司長陳國基宣布，極端情況至少維持至今晚午夜12時，即使天文台之後改發紅色暴雨信號，政府對於工作的安排維持於與八號風球時一樣。

（陳國基Facebook）

他表示，政府會密切審視天氣道路和公共交通服務情況，今晚（8日）9時至10時會再公布進一步安排，希望廣大市民留意最新消息。

鄧炳強：深圳排洪前45分鐘通報 多區水浸與排洪無關

（陳國基Facebook）

保安局局長鄧炳強表示，深圳政府於排洪前45分鐘通報，多區水浸與排洪無關。他指根據現行通報機制，深圳當局會考慮在深圳水庫排洪前，盡可能3小時前向香港發出預警。但如因突發情況不能在3小時前通知，都會盡快通知。今次雨勢來得急，香港警務處在排洪前45分鐘接獲深圳當局通知，警務處隨即通知有關部門，採取適當措施。

鄧炳強又指，事實上深圳水庫的排洪，無論對深圳或香港都是安全保障措施，亦是原定計劃之中。排洪能夠在危急的時候，將洪水受控地排入河中。他強調，香港相關河道的水位，並沒有因為今次排洪而上升至海堤水平。

有指港府在深圳排洪開始前僅16分鐘通知市民，被質疑16分鐘是否足夠讓市民應對排洪，鄧炳強表示，政府工作並非只透過新聞稿通知市民，當局知道排洪後，已第一時間安排其他部門，包括渠務署、社會福利處等，到受排洪影響的六條村安排撤離及其他工作，只不過與此同時補充新聞稿，當局已處理事件和為受影響市民做足工作。

撰文：經濟通採訪組

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