《神州經脈》華為再突推新機，滬指周跌0.5%，在岸人幣繼續跌

8月中國外匯儲備規模降至31601億美元，降幅為1.38%，創半年來最大單月降幅，在岸離岸人民幣今日（8日）續跌，離岸跌穿7.36關口。滬深股市今早低開，午後一度反彈倒升，惟動力不足，滬綜指全日仍收跌0.18%，兩連跌，報3116.72點，全周累跌0.5%，上周全周累升2.3%的強勢中斷。深成指今日收跌0.38%，創業板指跌0.35%。

雖然深圳今日暴雨，但仍有民眾去華為旗艦店預訂及體驗新機。(網上圖片

人民銀行全周收水6640億（人民幣．下同），加上香港黑雨極端情況，港股停市，滬深股通關閉，兩市全日成交額6818億，較上個交易日縮11%，成交金額自8月22日以來再度跌破7000億。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3415，較上個交易日4時30分收盤價跌136點子，兩連跌，續創2007年12月26日以來新低，全日在7.3287至7.3498之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2150，較上個交易日跌164點子，三連跌，創6月30日以來兩個多月新低。

今日新聞精選

1. 華為新手機Mate 60 Pro搭載中芯國際7納米晶片支援5G網絡，而中芯與華為同被美國列入黑名單，在獲取美國技術上受到限制，卻仍能製造先進晶片。據報美國政府已開始正式調查，並將適時更新管制措施，保護美國國家安全。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上對此回應，中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化，並強調制裁、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

2. 華為今早突然宣布，Mate 60 Pro+及最新款摺機Mate X5正式開放預訂，產品隨即引起搶購，上線後「秒光」，官網顯示「暫時缺貨」。坊間估計Mate X5更換成麒麟9000s晶片；至於Mate 60 Pro+的螢幕、性能、系統、前攝等參數與Pro版本保持一致，但據報會再升級影像，將成史上最強Mate旗艦手機。

3. 工信部等五部門印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃（2023-2025年）》。計劃提出到2025年，元宇宙技術、產業、應用、治理等取得突破，成為數字經濟重要增長極；培育3至5家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造3至5個產業發展集聚區；工業元宇宙發展初見成效，打造一批典型應用；元宇宙典型軟硬件產品實現規模應用，在生活消費和公共服務等領域形成一批新業務、新模式、新業態。

4. 十四屆全國人大常委會立法規劃發布，明確三類立法項目，列入130件項目，其中包括《金融穩定法》、《公司法（修改）》、《企業破產法（修改）》、《中國人民銀行法）修改）》、《商業銀行法（修改）》、《保險法（修改）》等。第一類項目為條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案，共有79件，其中《金融穩定法》已醞釀多年，旨在健全金融風險事前防範、事中化解和事後處置全流程全鏈條的制度安排，目前已經通過全國人大的第一次審議。

5. 人民銀行行長潘功勝指出，要精準有力實施穩健的貨幣政策，有序處置重點領域金融風險，維護外匯市場穩健運行，著力提升跨境貿易和投融資便利化水平。全面檢視整改，開展系統警示教育，持續深入開展幹部隊伍教育整頓。

6. 在外灘大會的大模型論壇上，螞蟻集團發布金融大模型，同時推出基於金融大模型能力的兩款產品：智能金融助理支小寶2.0和智能業務助手。螞蟻方面透露，該大模型以其自研的基礎大模型為底座，針對金融產業深度定制，底層算力集群達到萬卡規模。

7. 乘聯會公布，8月乘用車市場零售達192萬輛，同比增2.5%，環比增長8.6%。乘聯會指，今年8月車市零售達到歷史同期最高的水平，高於2017年零售峰值的8月增長2%。8月新能源乘用車批發銷量達到79.8萬輛，同比增長25.6%，環比增長8.2%。8月新能源車市場零售71.6萬輛，同比增34.5%，環比增長11.8%。

8. 受颱風「海葵」殘餘環流、季風和弱冷空氣共同影響，深圳「世紀暴雨」打破當地自1952年有氣象記錄以來最少六項雨量紀錄，最大雨量出現在羅湖、福田、鹽田、龍崗等中部區域，多處嚴重水浸，城區變成一片澤國。深圳市民政局表示，如受暴雨影響導致基本生活暫時出現嚴重困難，不分戶籍，家庭或個人均可自發生困難之日起三個月內就近前往街道辦事處申請急難型臨時救助。如申請一筆過臨時救助金，符合條件的市民可獲人均救助金額不低於本市兩個月最低生活保障標準（2826元）且不超過三個月最低生活保障標準（4239元）的救助。

撰文：經濟通中國組

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