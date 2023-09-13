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灰度信托基金勝出SEC嘅官司，2024年比特幣現貨ETF出台機會率高達95%！

13/09/2023

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之前一直同大家比特幣現貨ETF嘅出台時間，而家終於有一個好大嘅進展發生了——灰度信托基金勝出SEC嘅官司。點解呢一單新聞咁重要？原因係灰度信托基金喺上個牛市已經想將比特幣現貨ETF出台，但不斷受到SEC阻攔，從上個牛市已經三次被SEC拒絕，而灰度信托基金的創辦人睇唔到SEC拒絕他們嘅理由，所以喺上個牛市尾段時間決定正式向美國法院入稟控訴SEC。呢單官司長達一年半嘅時間，啱啱上個星期終於有咗判決結果，就係灰度信托基金勝出呢場官司！

 

呢一個判決結果震撼咗整個加密貨幣界，因為一旦灰度信托基金勝出官司，代表比特幣現貨ETF出台嘅機會率十分高。之前有同大家提及過比特幣現貨ETF會吸引咗好多傳統市場上嘅熱錢流入幣圈，從而令比特幣嘅價格飆升，所以呢次灰度信托基金嘅勝算，無形係對十多間正在申請比特幣現貨ETF嘅公司打咗一支強心針。

 

呢單官司亦說明，SEC再冇任何推搪比特幣現貨ETF出台嘅藉口。根據彭博知名人士消息，2024年比特幣現貨ETF嘅出台機會率高達95%！

 

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