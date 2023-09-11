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《午市前瞻》港股勢再見17500 美國減息才有利地產股回升

11/09/2023

　　恒生指數半日報17896，跌305點或1.7%，主板成交近607億元。恒生中國企業指數報6225，跌89點或1.4%。恒生科技指數報4011，跌80點或2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報320.8元，跌0.8元或0.2%，成交36.93億元；阿里收報87.5元，跌3.3元或3.6%，成交29.58億元；友邦收報64.8元，跌2.78元或4.1%，成交16.61億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報123.8元，跌1.2元或1%，成交12.76億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(新鴻基地產網頁截圖)

 

李偉傑：科網股利淡消息不斷


　　港股未止跌，上周五（8日）經歷首次黑雨停市後，今日裂口低開260點，其後跌幅一度擴大至超過300點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期美元再度轉強，加上港股缺乏好消息，尤其科網股不利消息湧現，美團(03690)遭減持又有阿里(09988)人事變動等，恒指短期內大有機會再試17500水平。


地產股難吼  長實樓盤熱賣僅短線利好


　　新鴻基地產(00016)公布截至6月底全年業績，純利按年跌6.5%至239.07億元，每股賺8.25元，末期息派3.7元，連同中期息1.25元，全年派息4.95元按年持平。但派息似乎未能減輕市場對地產後市憂慮，新地開市急挫超過10%，其餘本地地產股跟跌，恒地(00012)一度跌5%，新世界(00017)一度跌8%。


　　李偉傑指新地全年業績差過市場預期，加上有傳滙豐上調H按封頂利率，實際封頂息由3.625厘增至4.125厘，如若成真將會不利新樓銷售，買樓意欲將會減低。他提到，本港經濟環境不佳，政府又無意撤辣，故即使地產股估值便宜，但亦難以吸引資金吸納，短期都不宜入手地產股。


　　長實(01113)早前「荀價」賣樓，引發一輪熱潮，今日股價亦跑贏同行。但李偉傑指美國高息是大環境因素，即使長實樓盤平價熱賣，也只能一時沖喜，認為最快要等美國開始有減息跡象，地產股才有望擺脫反覆下跌趨勢。

 

新鴻基股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

恒基地產股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

長實集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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