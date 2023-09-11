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暴雨後二手客湧入市，十大屋苑周末成交重返雙位數

11/09/2023

　　中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周急升10宗或3.3倍，重返雙位數交投量之餘，更創出19周新高，零成交屋苑亦遞減至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，連續兩周臨近周末均受惡劣天氣影響，樓市交投活動受挫，市場累積一定購買力於本周末爆發，加上二手業主陸續面對現實，擴大議幅求售，而且有大型銀行本月中起加封頂安息，有買家趕於調高按揭利率前入市，樓價有尋底跡象，料二手交投逐步回升。

二手交投轉旺

　　本港連續兩星期受颱風及暴雨襲港，但在黑色暴雨襲港後，二手交投轉旺，購買力釋放尋寶。美聯物業分行統計，剛過去周末(9月9日至10日)十大藍籌屋苑買賣交投錄14宗成交，不單較上周末受颱風影響僅錄3宗成交後大幅反彈逾3.6倍，創19周新高，並重返雙位數水平。至於以15大屋苑計算，周末兩天則錄得15宗成交，按周升幅達4倍。

料9月推盤，一手主導

　　美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然日前有大型銀行提高拆息按揭封頂位，而本月美國亦議息，存一定不明朗因素，但由於本周末未有全新大盤登場，加上二手樓價持續調整，部份新盤向隅客回流及購買力釋出，偷步在二手市場物色筍盤，尋找心水盤，而且連日天氣不穩，帶動買家趁剛過去的周末加快入市，令二手交投急增。預料9月陸續有多個新盤部署推售，市場仍然會以一手主導，但低價二手筍盤仍會見一定承接力。

 

撰文：經濟通採訪組

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