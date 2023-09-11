全國外匯自律機制：成員機構自覺穩匯，防範人幣超調

人民銀行公布，全國外匯市場自律機制專題會議今日在北京召開，會議討論了近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題，外匯市場自律機制相關指導司局、8家外匯市場自律機制核心成員機構代表參加會議。



*堅決對單邊、順周期行為糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為*



會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。在黨中央、國務院的堅強領導下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險；外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，加強對自律機制成員的行為監督和自律管理；外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為；企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情