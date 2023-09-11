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《神州經脈》新增貸創紀錄，人幣即期收復7.3，李強曾晤拜登

11/09/2023

　　隨著人民幣急漲及利好數據公布，A股市場周一（11日）午後開盤即見抬升，滬綜指一度升超過1%，不過沽壓隨之加大，全日收市升幅收窄至0.84%，報3142.78點；醫藥股落鑊，深成指升0.98%，創業板指升0.66%。上海B股升0.34%，深圳B股升0.62%。

 

（資料圖片）

 

　　陸股通早市保持窄幅淨流出，午後恢復流入，截至收市淨流入22.4億元（人民幣．下同）。兩市成交8412億元，較上日大增23.4%。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一早上低開1點後隨即接連升穿7.34、7.33、7.32，至中午人行公布剛於上午召開全國外匯市場自律機制專題會議，要求外匯市場成員要自覺維護市場穩定後，還罕見在A股午間休市時間公布8月金融數據，人民幣即期匯率隨即進一步升穿7.27關，高見7.2608，創近一個月新高，之後升幅收窄，收報7.2906，較上個交易日4時30分收盤價大升509點子，全日在7.2608至7.3416之間波動。離岸人民幣亦一度升超過700點收復7.30關。


　　周一人民幣兌一美元中間價報7.2148，較上個交易日升2點子，止三連跌，上個交易日報7.2150。


今日新聞精選


1. 人民銀行罕見在周一的午間休市時間公布金融數據，其中，8月份人民幣貸款增加1.36萬億元，多於市場預期的1.2萬億元，同比多增868億元，創下歷史同期新增貸最高紀錄。8月社會融資規模增量為3.12萬億元，比上年同期多6316億元，亦遠勝於市場預測的2.46萬億元。數據反映在政策降息及中國當局的推動下，銀行機構加大放貸力度，而住戶中長期貸款增加1602億元，意味著房貸部門恢復借多過還的擴張態勢。中國銀河證券首席經濟學家章俊解讀數據稱，8月政策密集出台，提振市場信心，貸款增速總體平穩、邊際回暖，金融對實體經濟的支持力度持續發力。


2. 全國外匯市場自律機制專題會議周一早上召開，人民銀行官網在午間即公布消息，當局在會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為；企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。人行指，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。


3. 中信証券、中金財富、安信證券等多家券商近日發布公告，宣布於周一起將A股市場融資保證金比例由此前的100%調降至80%。以9月7日兩融餘額1.57萬億元計算，兩融規模未來將增加四分之一，新增規模將達4000億元。另外，國家金融監督管理總局昨發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。《通知》自發布之日起實施。


4. 美國總統拜登表示，在印度G20峰會期間曾與中國國務院總理李強會面，討論維護穩定和南半球等問題，中國外交部發言人毛寧證實兩人曾經會面，指李強強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流，而拜登對李強稱，美方希望中國經濟不斷成長，不會阻止中國經濟的發展。另外，拜登提早結束G20峰會行程轉訪越南河內，與越共總書記阮富仲會談後表示，此行不是要為了圍堵中國或與中國展開新冷戰；又再次強調美國不希望與中國脫勾，同時稱美國不會向中國出售製造更多核武器的材料，但也不想傷害中國。


5. 國務院總理李強在印度出席G20集團峰會期間，與英國首相辛偉誠會面。李強稱，中英雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益，並應當妥善處理分歧問題，中方願與英方一道努力，推動中英關係行穩致遠。辛偉誠表示，英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧。另外，辛偉誠在會後透露，會面期間向李強提到有英國國會下議院的研究員涉嫌為中國做間諜一事，稱非常關注對英國國會民主體制的干預，稱這些行為明顯不可接受。中國外交部發言人毛寧表示，所謂中方對英國進行間諜活動的說法純屬無中生有，敦促英方停止散布虛假信息，停止政治操弄和惡意詆毀。


6. 擁有美國國籍的78歲香港男子梁成運，今年5月被蘇州市中級人民法院裁定間諜罪成，判處無期徒刑。國家安全部周一發布案件細節，指梁成運自1989年起被美國間諜情報機關吸納成為線人，再被包裝成曾在英國讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等。美方還提供資金，讓梁成運藉捐款等方式擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，再赴中國展開慈善捐款活動，成為知名慈善家，再貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監控中國赴美人員，還充當誘餌「釣魚執法」，助美國間諜情報機關炮製所謂「中國間諜案」等。


7. 中指研究院監測數據顯示，9月1-10日，全國已有超30省市優化樓市政策。「認房不認貸」政策執行後，全國置業意願提升了15個百分點，但新房整體成交規模提升不明顯，9月4日-10日全國重點城市銷售面積環比下降超20%。其中，北京、深圳上周銷售面積有小幅提升。另外，據內媒報道，廣州首套房商貸利率下限突破LPR（貸款市場報價利率），降至LPR減10個基點，成為首個首套房商貸利率下限突破LPR的一線城市。住房和城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛表示，一系列樓市政策出台後，北上廣深積極落地，它們對周邊城市乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的風向標作用。


8. 中汽協數據顯示，今年8月，新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，環比分別增長4.7%和8.5%，同比分別增長22%和27%，市場佔有率達到32.8%。1-8月，新能源汽車產銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，市場佔有率達到29.5%。至於8月汽車產銷則分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，同比分別增長7.5%和8.4%。綜合1-8月數據，汽車產銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%，生產增速較1-7月持平，銷售增速較1-7月回落0.1個百分點。

 

撰文：經濟通中國組

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