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黃瑋傑：恒指至少升穿10及20天線才能解除弱勢

12/09/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地上月社融規模及新增人民幣貸款都好過預期，在岸人民幣一度抽升逾700點子，港股收市跌幅亦收窄至約百點，但成交未有明顥增加，北水亦终止淨流入。雖然港股上日收市險守萬八大關，但要向上收復失地，支撐力度未必足夠？後市難樂觀？地產分類指數上日跌逾3％，跑輸大市，當中新鴻基地產(00016)為表現最差藍籌，低見77.1元，更創逾14年以來最低，業績表現欠佳為預期之內，市場對股價反應過大？另外滙豐亦擬上調新造H按封頂息0.5厘，本地地產股再下行風險有幾大？信達生物(01801)擬折讓至少5.8％配售6800萬股，每股作價34.92元至36.08元，集資最多25億元，港股積弱下仍要抽水配股，背後應如何解讀？生科板塊暫時不宜沾手？

 


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