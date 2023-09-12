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《午市前瞻》守萬八後上望18600 比亞迪年底前望重280元

12/09/2023

　　恒生指數半日報18098，升2點或不足0.1%，主板成交近455億元。恒生中國企業指數報6292，跌5點或不足0.1%。恒生科技指數報4088，升5點或0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及比亞迪(01211)；騰訊收報322.4元，跌1.6元或0.5%，成交18.72億元；阿里收報86.55元，跌1.5元或1.7%，成交15.47億元；比亞迪收報257.2元，升9.4元或3.8%，成交14.03億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報125.1元，跌0.6元或0.5%，成交11.17億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

黃偉豪：恒指初步可挑戰18600


　　恒指繼續在18000上下整固，今早低開80點後一度跌穿18000，但下方支持力強勁，資金逐步流入支撐恒指轉升。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指現時維持上落市，近日依賴人行出手維持人民幣匯價穩定，帶動AH股市回升。但市場普遍觀望內地經濟數據及政策方向，加上環球市場等待美國聯儲局本月議息後的貨幣政策取向，料恒指短期難以大升，暫以守著18000為目標，上望18600。

 

特斯拉技術僅比亞迪能媲美


　　隔晚大摩發表研究報告，指特斯拉的超級電腦Dojo將有利自動駕駛的士普及，將為公司帶來接近6000億美元的估值提升，刺激隔晚股價暴漲超過10%。今早港股新能源車股全線跟升，黃偉豪分析指，整體車股於8月調整幅度較大，故現時有資金趁低吸納亦不出奇。但現時內地造車新勢力普遍以交付量較量，若如特斯拉一樣以技術方面來看，芸芸車股只有比亞迪(01211)能與之匹敵。他指，若比亞迪收市企穩50天線，年底前有望逐步挑戰重上280元。

 

　　另外，舜宇(02382)公布8月手機鏡頭出貨量按年增17%至1.08億件，車載鏡頭出貨量按年增14.8%至808.9萬件，股價回升至60元以上。黃偉豪指，舜宇有可能受特斯拉消息帶動，但近期舜宇持續探底，因市場關注其銷量升、利潤降的情況，憂慮其盈利能力差劣，即使銷量再升亦於事無補。除非利潤突破性上升，否則短期轉強機會不大。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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