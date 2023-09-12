深圳放開港澳人士購買公寓辦公樓，官方：可先網簽

近日市場消息稱，深圳將對港澳人士放開商務公寓或者非住宅類的辦公用樓商業和公寓的限購，商業公寓可以不限套數，以前需要註冊公司買。



就以上傳聞，有中介機構高管表示「暫未接到政策通知。」而深圳市住房公積金管理中心工作人員稱，「目前我們這邊政策也在梳理和明晰當中，到時可以留意官方發布，但會不會公布、什麼時候公布，我們也不確定。」具體到實際操作中，該工作人員介紹，當下如果港澳居民有購買商務公寓或非住宅類的辦公用樓需求，可以先做網簽，如果網簽備案能通過了，證明已經落實到位了；如果不能通過，就是暫時還不可以。



對於目前是否有港澳居民已經審核通過網簽，上述工作人員表示，「目前沒收到」。



事實上，過往深圳限購政策針對港澳台居民細分到住宅和商業兩類。多位地產中介表示，「港澳人士僅需提供身份證及回鄉證即可購買一套住宅。外籍人士(含港澳台人士)不允許在深圳購買非住宅類房產。」



據2007年7月發布的《深圳市國土局關於規範境外機構和境外個人購買商品房的通知》，境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得營業執照後方可按照核準的經營范圍從事相關業務。



也就是說，境外機構和個人購買深圳非自用商品房，必須要取得兩證：《外商投資企業批准證書》和《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。

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