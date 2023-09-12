  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】阿里巴巴應該點部署？一click就知道

12/09/2023

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

75.200

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.520

異動股

01919

中遠海控

8.040

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.520
  • 01919 中遠海控
  • 8.040
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.750
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.500
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.800
  • 目標︰$30.20
  • 03360 遠東宏信
  • 5.520
  • 目標︰$6.16
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.810
  • 目標︰$6.30
  • 03898 時代電氣
  • 30.300
  • 目標︰$32.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.550
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 01918 融創中國
  • 3.260
  • 00001 長和
  • 41.400
  • 03333 中國恒大
  • 0.880
報章貼士
  • 00780 同程旅行
  • 17.300
  • 目標︰$24.00
  • 06862 海底撈
  • 21.000
  • 目標︰$24.70
  • 01093 石藥集團
  • 5.790
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2023 10:01  《本港樓市》傳中銀香港上調H按鎖息上限，最快下周一生效

12/09/2023 10:06  李家超：紅山半島首要穩固斜坡，會向僭建單位追究法律及費用責任

12/09/2023 11:43  【外圍經濟】植田和男發鷹訊，日本大型基金管理公司高配銀行股

12/09/2023 10:44  《魚缸博客》滙豐加按息，新地股價仲會唔會跌？

12/09/2023 09:58  李家超：農戶及漁民可申請緊急救援基金，會檢視預警提高安全系數

12/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１０３億元，買東方甄選沽盈富

12/09/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】大行續削新地目標價，大摩降金融股目標價

12/09/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８３２２，一周拆息較上日升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀據稱在香港和新加坡等地裁減數百個財富管理職位
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】阿里巴巴應該點部署？一click就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

【配股】信達生物市況弱下配股，公司前景可看好？
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

【高息定存】滙豐升3個月港元定存至高達4厘，6個月4.2厘
人氣文章

行政人員

戶戶送、Uber前高層合夥自組公司！發掘歐洲初創品牌，進軍B2B批發巿場
人氣文章

時事要聞

暴雨再襲 觀塘將軍澳西貢水浸 當局稱塞渠積水難避 議員促改善資訊發放
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

《假面女郎》李寒星神還原漫畫女主角！31歲才出道、不因顏值而自卑，以演技展現另類美！
人氣文章

Art & Living

1／X劉德華的藝術空間：以結晶裝置重現《天若有情》的淒美，首次展出草書作品與禪繞畫
人氣文章

Fashion

2023秋冬穿搭必備：方頭皮鞋！百搭鞋款 X 高質皮革體現Quiet Luxury！上班、約會都適合！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生 | 長夏濕氣重無胃口、狂吃油炸生冷食物，入秋皮膚痕癢兼易感冒！中醫：宜飲清補涼去濕滋陰補氣
人氣文章
關於大齡女生：情海浮沉，失敗後再接再勵，對感情的看法可有不一樣？
人氣文章
抑鬱症醫生訪談！唔開心幾耐才算是抑鬱？除了心情差，還有甚麼異樣？長者、小朋友抑鬱最難搞？小鳥醫生拆解個案、治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2023 12:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2023 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2023 12:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2023 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/09/2023
瑞銀據稱在香港和新加坡等地裁減數百個財富管理職位
人氣文章大行報告12/09/2023
【大行炒D乜】阿里巴巴應該點部署？一click就知道
人氣文章財經熱話12/09/2023
【配股】信達生物市況弱下配股，公司前景可看好？
人氣文章中國故事12/09/2023
深圳放開港澳人士購買公寓辦公樓，官方：可先網簽
人氣文章國際動態12/09/2023
美國務院：拜登冀秋季晤習近平，高層會談無可替代
人氣文章開市Good Morning12/09/2023
黃瑋傑：恒指至少升穿10及20天線才能解除弱勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金