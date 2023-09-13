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唐英年倡三千萬元以上豪宅「減辣」，不建議徵銷售稅

13/09/2023

　　曾任財政司司長的全國政協常委唐英年接受《星島日報》專訪時表示，認同現為「減辣」時機，可酌量減一些「辣招」，例如3000萬元或以上豪宅，可考慮不收從價印花稅。他解釋，一般市民很少買高於3000萬元或以上的單位，因此不影響普羅市民置業自住，而是鼓勵有財政能力者多買一個物業給予子女。



不能等到如紅山半島屋瀕倒塌時才去救市

　　唐英年亦認為，可調低首置的從價印花稅稅階，如購買500萬元或以下單位，只須付100元稅款。現時則為購買樓價不超過300萬元住宅物業，須繳交100元印花稅。


　　唐英年強調，樓市對整體經濟是非常重要指標，亦是市民是否外出消費的重要心理因素。他指出，現時樓市已經「靜晒」、一直下調，若不是短期內馬上「V型反彈」的話，就要作出政策上調整，不能等到如紅山半島「72號」般瀕臨倒塌的時候才去救市。

振股市應考慮一籃子因素

　　股票印花稅方面，唐英年指，現時香港股市印花稅是0.13%，一來一回便是0.26%，相比內地的0.05%貴了5倍。他認為，相比之下香港股市「磨擦成本」大很多，認為不只是調整印花稅，亦要考慮一籃子因素，多管齊下。被問到陳茂波兩年前加印花稅是否過於倉卒，唐英年指，政府因為疫情花了很多錢，笑言做財爺「當然有些焦慮」。


　　對於他曾提出開徵商品及服務稅，但最終因社會反對而擱置，現時因政府開源重推是否合適，唐英年指出，在經濟低迷時加稅，其實是本末倒置，而今天社會氣氛其實與2003年相似，同樣不可「打市民荷包」，若此時加稅只會令市民更反感。


　　唐英年任財政司司長期間政府財政扭虧為盈至過千億元，而近年港府庫房頻頻見紅，他認為，政府今日面臨的財政問題不只是香港，內地、全世界政府亦一樣嚴峻。他認為除了政府，亦要社會、企業和市民支持才能成功，當年沙士後復甦亦是如此，政府只能做帶頭角色。

 

撰文：經濟通採訪組

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