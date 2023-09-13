  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】濠賭、生科藥股點揀好？一表盡掌握

13/09/2023

 

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

71.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.490

異動股

01919

中遠海控

8.030

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.490
  • 01919 中遠海控
  • 8.030
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 81.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.000
股份推介
  • 01571 信邦控股
  • 3.040
  • 目標︰$3.38
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.850
  • 目標︰$30.20
  • 03360 遠東宏信
  • 5.430
  • 目標︰$6.16
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.800
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.600
  • 00700 騰訊控股
  • 319.800
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 02007 碧桂園
  • 1.140
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 19.800
  • 目標︰$22.50
  • 00838 億和控股
  • 0.660
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.850
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/09/2023 12:07  恒指半日跌37點報17988，國藥跌4.5%，舜宇升2.4%

13/09/2023 11:53  《魚缸博客》國際油價再創年內新高，兗礦能源整固完成走一轉

13/09/2023 11:48  【國際要聞】金正恩與普京會晤前夕，朝鮮向東海發射彈道導彈

13/09/2023 11:53  【樓市鬆綁】山東省啟動房地產「金九銀十」行動，促住房需求釋放

13/09/2023 11:58  《本港樓市》名日．九肚山5號洋房下周一起招標

13/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒２９億元，買盈富沽中海油

13/09/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】麥格理跟進多隻生科股、大摩調整濠賭股目標價

13/09/2023 12:20  《財資快訊》美電升報７﹒８２５８，一周拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股最壞情況或失萬七 高息環境有利滙控可趁低吸納
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】濠賭、生科藥股點揀好？一表盡掌握
人氣文章

新聞>財經熱話

【科技股】阿里人事變動及押後盒馬上市，股價止跌未？
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

住高層、會領嘢
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

9月危？
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

職場穿搭｜OL建立個人風格5大秘訣！自己做色彩測試、建設膠囊衣櫃！點解唔好用Oversize穿搭遮掩體型？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

秋天美甲提案：以溫柔色調，為指尖抹上一絲暖意！大熱琥珀暈染風、知性時尚線條感、優雅法式美甲
人氣文章

Fly with Luna．夏月

漫遊京都嵐山：踏上懷舊小火車細味保津川、渡月橋的秀麗山水，探索夢幻的和服森林
人氣文章

ChatENT．月巴氏

商台台慶——有些聲音仍想聽得到
健康好人生 Health Channel
人氣文章
舌頭顯示健康狀況！舌苔唔止睇厚薄！舌苔鬆散、油膩代表腸胃差！舌苔發黃可能體內發炎？舌底靜脈紫黑腫脹大件事？
人氣文章
沉浸式XR創新科技走進生活！坐著輪椅體驗大坑舞火龍？融入長者康復訓練更添趣味
人氣文章
流感高峰 | 衛生署季節性流感「疫苗資助計劃」9.28開始！8大免費＋4大資助組別公開！50歲或以上可獲資助$260？即Check已登記診所名單連結
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 12:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 12:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2023 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/09/2023
《午市前瞻》港股最壞情況或失萬七 高息環境有利滙控可趁低吸納
人氣文章大行報告13/09/2023
【大行炒D乜】濠賭、生科藥股點揀好？一表盡掌握
人氣文章財經熱話13/09/2023
【科技股】阿里人事變動及押後盒馬上市，股價止跌未？
人氣文章香港要聞13/09/2023
唐英年倡三千萬元以上豪宅「減辣」，不建議徵銷售稅
人氣文章國際動態13/09/2023
金正恩專列抵俄邊疆區，韓總統籲普京採取負責任行動
人氣文章開市Good Morning13/09/2023
市場觀望意味濃，18300點為恒指下個阻力位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金