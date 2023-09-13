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iPhone 15發布舜宇曾飆半成，蘋果概念股有更佳選擇？

13/09/2023

　　蘋果公司昨日(12日)發布新一代iPhone 15系列，新機配置更高端攝像頭及USB-C接口，不過蘋果在美股價收市卻跌1.7%。值得一提，在蘋果發布iPhone 15系列前，華為已率先推出Mate60系列，加上早前多家外媒指中國政府機構將禁用iPhone的要求擴至國企，蘋果手機中國市場前景受挑戰。一眾負責代工、製造零件、組裝成品的「蘋果供應鏈」廠商今日(13日)股價升跌不一，惟舜宇光學科技(02382)一度飆半成，半日則升2.4%，為表現最佳藍籌，是否可看高一線，還是應轉吼其他蘋果概念股呢？

 

（蘋果官網截圖）

 

iPhone 15配置更高端攝像頭及USB-C接口　起步版定價不變


　　蘋果昨晚發布新一代iPhone 15系列，配置更高端攝像頭及USB-C接口，搭載iPhone 14 pro的A16仿生芯片；升級到「靈動島」設計；將通過衛星引入道路援助服務；配備超級視網膜XDR顯示屏，採用OLED技術；將配備USB Type-C充電接口；有黑色、藍色、綠色、黃色和粉色五種配色可選。

 

　　iPhone 15系列包括四個版本，根據蘋果內地官網，iPhone 15系列延續iPhone 14系列的定價策略，起步版一律不變，更大容量版本再次分別上漲100至500人民幣，iPhone 15國行起售價為5999元人民幣，iPhone 15 Plus國行起售價為6999元人民幣，iPhone 15 Pro國行起售價為7999元人民幣，iPhone 15 Pro Max國行起售價為9999元人民幣。9月15日晚上8點接受預購，9月22日發售。

 

據報華為Mate 60系列下半年出貨目標升20%　傳中國禁用iPhone範圍擴大


　　另方面，華為在外遭全面圍堵，在內卻受到消費者熱捧，全國門市紛紛出現搶購潮。內媒最新引述消息報道，華為Mate 60系列手機的表現超出預期，華為將該系列手機下半年的出貨量目標提升20%，全年新機出貨量最少4000萬部。近日多位接近華為的人士透露，華為已經啟動回歸全球手機市場的計劃，國內市場先行，海外市場後發。華為先前推出Mate 60 Pro手機，配備中芯國際(00981)生產的先進晶片，引發市場熱議。分析人士認為，華為新手機的推出，或增加中國科技博弈的籌碼，同時對蘋果新機的銷量造成衝擊。

 

　　此外，上周有多家外媒消息指中國政府機構禁用iPhone的要求擴大，由原先僅在部分敏感部門禁用，擴至包括國有企業都不得在工作中使用，疑似為「本土創造」華為手機撐場。分析認為，這意味蘋果公司在其最大的海外市場、全球生產中心或面臨愈來愈大的挑戰。美銀證券發表報告指，中國市場約佔蘋果4000萬至5000萬部iPhone銷售量。如果實施該禁令，估計最多會影響蘋果500萬至1000萬部手機銷售。如果iPhone被禁止帶入正式工作場所，考慮到中國消費者擁有和攜帶多部手機的高傾向性，影響可能會更大。

 

舜宇8月手機鏡頭出貨量按年增17%　花旗：手機零件廠商或迎季節性改善

 

　　舜宇光學近日公布今年8月手機鏡頭出貨量為1.08億件，按年增17%、按月增13.2%，主要因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，按月錄得升幅則主要因為客戶需求有所增加。期內車載鏡頭出貨量按年增14.8%、按月微升0.1%至808.9萬件，主要因為車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。手機攝像模組出貨量按年增36.8%、按月跌2.9%至5296.3萬件。

 

　　花旗發表研報指，舜宇8月出貨量按月有所上升，隨著包括華為在內的客戶在8月份推出新旗艦手機後，舜宇的訂單有望進一步好轉。8月手機鏡頭組和相機模塊的出貨量超出指引，這可能是由於為外國和本地客戶補充新旗艦機型的庫存。上月的數據亦顯示，智能手機需求正在進入溫和復甦階段，手機零件廠商或迎季節性改善，維持舜宇和同業丘鈦科技(01478)「中性」評級。

 

黃偉豪：行業前景不樂觀舜宇瑞聲不值博　比亞迪電子36元以下可吸

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，蘋果iPhone 15的配置與之前市場傳出的消息相若，沒太大驚喜，加上仍受中國政府機構禁用iPhone的傳聞影響，故蘋果於美股仍要下跌。有大行指如果禁令實施，估計最多會影響蘋果500萬至1000萬部手機銷售，蘋果盈利受影響之餘，「蘋果供應鏈」廠商出貨量同樣受累。舜宇今日上升只因股價長期低殘，加上8月手機鏡頭出貨量有增長，不過行業前景仍不太樂觀，而出貨量增加也不代表盈利可同時增加，盈利反倒退致毛利率受壓也不出奇，這樣估值就難以提升，舜宇及瑞聲科技(02018)都不建議吸納。至於其他手機設備股，以股價較強勢的比亞迪電子(00285)最值博，因其依靠母公司比亞迪(01211)可令車載業務快速增長，36元以下可買入，不跌穿33.5元續持有。另高偉電子(01415)具純蘋果概念，也可留意。

 

　　蘋果概念股今日表現各異，舜宇半日升2.42%收報61.45元，最多飆5.33%至63.2元，成交3.42億元。瑞聲科技跌1.95%報14.1元，比亞迪電子升0.56%報36.2元，高偉電子跌2.95%報14.48元，丘鈦科技(01478)升3.48%報2.97元，富智康(02038)升1.47%報0.69元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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