碧桂園8隻境內債獲展期，樓市刺激政策初見成效，內房已觸底？可部署買入？

碧桂園(02007)旗下9個計劃展期的境內債，據報僅剩下一隻待表決通過，其餘均已成功展期，另國家住建部指「認房不認貸」政策推出後，購房意願約增加15%，雖然摩通發表最新報告指，行業短期復甦後將再疲軟，彭博分析師亦指中國樓市難全面復甦，但無阻多隻內房股再落鑊，其中碧桂園曾飆逾一成，難道內房股已觸底可部署買入？

（碧桂園網頁截圖）

碧桂園9隻展期境內債僅餘1隻待表決



據財聯社報道，碧桂園旗下債券「20碧地04」展期方案，已於昨日(12日)晚間獲表決通過。目前碧桂園旗下9個計劃展期的境內債，僅剩下「16騰越02」債券待表決通過，其餘均已成功展期。消息指，「20碧地04」債券展期方案與此前已通過展期的境內債券展期方案一致，即到期日後1個月兌付本金2%及小額兌付款項、後兩個月兌付2%、後3個月3%，後12個月10%、後24個月15%、後30個月25%、後36個月44%。

10日最少24城執行「認房不認貸」 住建部：購房意願約增15%



國家住建部日前推出「認房不認貸」政策，據內地傳媒統計，過去10日最少有24個城市全面執行相關政策，包括北京、上海、廣州、深圳等一線城市。住建部政策研究中心副主任浦湛日前接受央視訪問時表示，從政策實際落地來看，市場對「認房不認貸」的反響總體積極。有市場機構調查顯示，從全國整體上看，購房意願約增加15個百分點，一線城市增幅可能更高。而「北上廣深」四大一線城市都是房地產的熱點城市，加入「認房不認貸」，對周邊城市以至全國都有非常明顯的風向標作用。

另外，河南鄭州繼8月率先表態執行「認房不認貸」以及實施「穩樓市15條」取消限售令後，鄭州市住房保障和房地產管理局等四部門昨日發布《關於進一步支持合理住房需求的通知》，即日起全面取消住房限購、限售政策，並下調商業性個人住房貸款最低首付比例，首套房貸統一調整為不低於20%，二套房貸統一調整為不低於30%，以支持居民剛性和改善性購房需求。

彭博：中國樓市難全面復甦 摩通：行業短期復甦後將再疲軟



彭博分析師發表報告指，最近中國當局祭出的刺激樓市措施很可能還是以前的政策套路，只不過今次則不太可能重現2015至2016年那樣的全面復甦，因為社會對「房價只漲不跌」的觀點已經轉變，進而大大削弱家庭對二線和低線城市的投資需求，再加上中國樓市面對樓市庫存大量積壓以及人口趨勢減弱等結構性問題，意味著復甦措施面臨著前所未有的制約。另外，刺激措施不太可能扭轉受困民營房企的合約銷售和收益前景，因為購房者對其交房能力逐漸失去信心，將避免購買其未完工項目。

另摩通發表最新內房行業報告，指內房股過去一周仍跑贏國企指數，相信主因是陷入困境的融創中國(01918)股價走強，但其走勢是不可持續的，因其基本面並無根本性改善，目前估值已達預測市帳率0.4倍，幾乎與國企內房估值水平相近，此情況並不合理。而在寬鬆政策後的短期反彈後，料該行業可能會回落，至今為止相關銷售數據無法讓投資者相信正在顯著復甦。不過，未來1至2個月，隨著銷量的環比改善以及更多政策寬鬆的預期，行業短期內可能會出現方向性利好，但一旦銷售數據在部分復甦後開始惡化，行業可能會再次疲軟。摩通建議逢低買入國企內房及物管股如華潤置地(01109)、中國海外(00688)、華潤萬象生活(01209)、保利物業(06049)和中海物業(02669)。





中金：政策效果初步顯現 看好內房未來3至6個月表現

中金則表示，上周(9月4日至9月10日)內地新房銷售按周降約三成，部分有政策出台的龍頭城市表現較好。雖然整體上新房表現仍弱，但上周各地需求支持政策仍在持續落地，例如杭州、合肥等多個二線城市跟進落實「認房不認貸」政策，南京、瀋陽、大連放鬆全域限購，大連、青島下調首付比例至下限；同時，近期出台政策且有新房銷售數據跟蹤的8個超高/強高能級城市中，深圳、北京、成都、青島、南京5城按周均有所增長，表現明顯好於整體平均水平，政策效果初步有所顯現。

中金繼續看好內房股未來3至6個月維度的表現，考慮到內房股7月以來調整更深、當前估值更具性價比，其後續股價彈性或更足，首推龍湖(00960)、中國海外、華潤置地、綠城中國(03900)、建發(01908)及越秀地產(00123)。

熊麗萍：內房轉勢言之尚早 碧桂園只可短線跟消息炒作

（熊麗萍）



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內地推出「認房不認貸」政策「好過無」，市場對之前推出的政策沒反應，因政策覆蓋面太廣，且樓房供應大，仍不易消化二三四線城市樓盤，亦難刺激民眾那麼快入市，但近期政策進一步放寬，包括按揭成數降低，以及各地息率再調低，即使經濟麻麻及樓價下跌，對一線城市作用仍較大，對市場氣氛有幫助，尤其黃金周有8日假，睇樓人流應會增加，但二三四線城市樓盤相信仍要頗長時間消化。現時內房股純粹因上述消息帶動回升，但說到轉勢仍言之尚早，而很多股份仍十分波動，想買要小心。要樓市全面復甦始終要靠經濟好轉，以及消費信心及賺錢能力增強，且政策只著重提振樓市，非直接幫助房企，關鍵還要看房企債務問題能否解決，暫時仍只解決短線問題包括到期債可否展期及押後還息。

至於個別內房股價表現，熊麗萍指，融創中國維持升勢，除靠北水外，其一線城市樓盤佔比也較多，令升勢較持續，但由復牌至今已升了很多倍，中間波幅很大，已沒甚麼基本因素及技術因素可看，持貨者宜定好止賺及止蝕位，且要預計波幅隨時達兩成以上，若感風險太大不宜買入。至於碧桂園債務展期只是用來「買時間」，若未來兩三個月套現能力增強，有資金回籠，違約風險就會較小，但那麼多項展期債務最終是否可還清仍要觀望，同樣只可短線跟消息炒作。遠洋集團(03377)昨日大成交飆逾八成，除看有沒有特別消息，就只可看北水走向，北水一走就要立即沽貨。

內房股今日大多造好，惟亦有部分股價偏軟，其中昨日飆逾八成的遠洋集團回吐近兩成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉



重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此





其他內房股相關新聞：

《午市前瞻》港股最壞情況或失萬七 高息環境有利滙控可趁低吸納

【內房困局】中證金融：推動民企發債支持工具擴容增量，應保盡保

《中國房產》人行官員：房貸借款人提前還貸情況已減少

《經濟時評》美銀調查：無受訪投資者認為中國經濟將於一年內復甦

【樓市鬆綁】鄭州全面取消限購限售並下調首套二套房貸首付比例

《中國房產》據報城中村改造項目被納入專項債支持範圍

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請