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《神州經脈》歐盟對中國電動車反補貼調查，人行增發離岸央票穩匯

13/09/2023

　　滬深股市今早（13日）小幅高開後轉跌，隨著美股市場科技股下跌，國內同業出現急跌行情，拖累三大指數盤中明確下跌，滬綜指三千一仍有支持，午後跌幅收窄，全日收跌0.45%，報3123.07點，深成指跌1.14%，創業板指則同挫1.14%，盤中曾刷新2020年4月以來新低。

 

歐盟表示將對中國電動汽車展開反補貼調查。（AP圖片）

 

　　外資連續兩天流走，今日遁陸股通淨流出65.92億元（人民幣．下同），兩市全日成交6982億元，按日減少1.4%，接近月內低位。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅低開後維持區間震盪，尾盤回升至日內高位，收報7.2789，較上個交易日4時30分收盤價升46點子，三連升，續創9月4日以來逾一周新高，全日在7.2765至7.2919之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1894，較上個交易日升92點子，三連升，創9月5日以來逾一周新高，上個交易日報7.1986。

 

今日新聞精選

 

1. 《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見》印發，提出21條意見，支持福建建設兩岸融合發展示範區，支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇；推動設立兩岸產業融合發展基金，支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵更多台企參與大陸金融市場發展等。另外，國務院近日批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，國台辦新任發言人陳斌華表示，《總體方案》聚焦產業、市場、民生三大關鍵領域，將幫助台企轉型升級、拓展內需市場，促進兩岸創新合作、融合發展。

 

2. 人民銀行今日宣布，9月19日（下周二）在香港發行150億元6個月期央票，是人行2018年在香港開始發行離岸央票以來，該期限的最大規模。人行主管的《金融時報》隨後發文稱，今次在港發行的央票，其中50億元為滾動續發，100億元為增發，是人行一個月以內第二次增發離岸央票。文章指，人行於8月22日增發100億元3個月期限央票。在當前時點進一步增發離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，有利於維護離岸人民幣匯率基本穩定。接下來，不排除人行將繼續在離岸市場增發人民幣央票，發行規模還可能繼續增加，持續加強對離岸人民幣流動性的調節。另外，中央政府將於2023年9月20日在澳門發行50億元人民幣國債。

 

3. 外交部發言人毛寧於例行記者會上表示，中國沒有發布禁止購買或使用iPhone等外國品牌手機的禁令。她並稱，中方希望所有在中國運營的企業嚴格遵守中國的數據安全法規。早前外媒引述知情人士稱，中國最近擴大對政府工作人員使用蘋果iPhone手機的限制，要求中央政府機構工作人員不要在工作中使用蘋果手機。另蘋果最新發布iPhone 15系列，亮點包括鈦金屬外殼、芯片速度更快和更強的視頻遊戲能力，內地版起售價為5999元。在蘋果發布iPhone 15系列前，華為率先推出Mate 60系列搶市場，據報華為已將新款Mate 60系列手機的下半年出貨量目標提高20%，全年新機出貨量最少4000萬部。

 

4. 美國銀行對全球基金經理進行的調查顯示，投資者增持新興市場的比例淨值從34%降至9%，為2022年11月以來的最低水平，而「避開中國」主題已成為投資者最強烈的信念之一，認為中國經濟將在12個月內加速增長的投資者佔比為0，而在今年2月的時候，仍有78%的受訪投資者看好中國經濟復甦。官媒《證券時報》發表專題報道，點名量化基金通過和券商合作，取得高波動融券，或加強市場上的做空力量，報道並探討現時合規的融券T+0策略是否存在制度套利漏洞。

 

5. 歐盟執委會主席馮德萊恩發表年度國情諮文時表示，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補貼調查，指中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，令全球市場充斥著廉價的中國電動車，扭曲了歐盟市場，「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」。

 

6. 泰國內閣會議今日決定，對中國遊客實施為期5個月的免簽政策，預計免簽時間為2023年9月25日至2024年2月，時段覆蓋中國國慶、春節假期等。去哪兒大數據顯示，該決定公布後，平台上泰國機票搜索量環比上周同一時間大漲超過七成，泰國酒店搜索量環比上漲1倍。

 

7. 文化和旅遊部、公安部發布通知，提出大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，每場演出每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份信息保持一致。演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量，不得低於核准觀眾數量的85%，其餘15%的門票應當在演出前24小時進行個人信息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。

 

8. 鄭州進一步鬆綁樓市，繼8月在省會城市中率先表態執行「認房不認貸」以及實施「穩樓市15條」取消限售令後，鄭州市住房保障和房地產管理局等四部門昨日發布通知，即日起全面取消住房限購、限售政策，並下調商業性個人住房貸款最低首付比例，首套房貸統一調整為不低於20%，二套房貸統一調整為不低於30%。另外，內地《金融時報》引述人行有關部門負責人指，降低存量房地產利率，居民利息負擔將有效減小，目前提前還貸情況已經有所減少。

 

撰文：經濟通中國組

 

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